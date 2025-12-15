НА ЖИВО
      понеделник, 15.12.25
          Политика

          България влиза в сигурната спътникова система на ЕС

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министерският съвет одобри присъединяването на България към административно споразумение за управление на документи, свързани с Програмата за сигурна спътникова свързаност на Европейския съюз, съобщиха от правителството.

          Основната цел на програмата е изграждането на надеждна и защитена спътникова инфраструктура, която да осигурява непрекъсваеми комуникационни услуги за държавните институции, критичната инфраструктура, гражданите и бизнеса в страните членки.

          Споразумението предоставя на България достъп до общ механизъм за координация и управление на радиочестотни и орбитални ресурси, както и възможност за използване на капацитет за защитена спътникова свързаност на европейско ниво.

          С присъединяването си страната ни става част от общите усилия на ЕС за изграждане на устойчива, сигурна и независима комуникационна система, която е от ключово значение за стратегическата автономия и сигурността на Съюза в условията на нарастващи киберрискове и геополитически предизвикателства.

