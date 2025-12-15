Берлин – новата сцена за мир: Зеленски и САЩ с втори ден преговори

НА ЖИВО
          Снимка: БГНЕС
          Започна вторият ден от преговорите между президента на Украйна Володимир Зеленски и представители на Съединените щати в Берлин, съобщи високопоставен украински представител.

          Разговорите се провеждат на фона на засилени дипломатически усилия за постигане на прекратяване на войната.

          По информация на АФП срещите продължават, след като в неделя, 14 декември, украинската делегация е провела повече от пет часа разговори със специалния пратеник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, както и със зетя на американския държавен глава Джаред Кушнер.

          Основната тема на обсъжданията е прекратяването на конфликта, започнал след руската инвазия в Украйна през 2022 г., като се търсят възможни дипломатически решения и рамка за бъдещи договорености.

