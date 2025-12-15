Боровец и Банско отново сред най-изгодните зимни курорти за британските скиори

Двата водещи български планински курорта – Боровец и Банско – за поредна година заемат челни позиции в класацията на най-изгодните зимни дестинации за туристи от Великобритания. Подреждането е изготвено от британската компания „Post Office Travel Money“.

- Реклама -

Според анализа Боровец, най-старият зимен курорт у нас и на Балканите, заема второ място в Европа по най-добро съотношение между цена и качество на услугите. Класацията оценява разходите на британците, планиращи ски ваканция без деца, както и качеството на туристическите услуги.

Банско, където вчера беше открит зимният сезон 2025/2026, е поставен на четвърта позиция, като е изпреварен от норвежкия курорт Йейлу. Първенец и тази година остава италианската Бардонекия.

По данни на „Post Office Travel Money“ шестдневна почивка в Боровец струва на британски турист малко над 760 евро, включително ски карта, екипировка, ски учител, както и напитки и обяд на пистите. В Банско същият пакет достига малко над 805 евро, а в Бардонекия – 685 евро.

За британски семейства (двама възрастни и две деца) най-изгодни се оказват италианските Пасо Тонале и Бардонекия, следвани от Банско. Шестдневният престой струва:

Пасо Тонале – 1405 евро ,

, Бардонекия – 1680 евро ,

, Банско – 1754 евро.

Класацията отбелязва и значителното увеличение на цените в Банско през последните десет години. През 2016 г. шестдневна ски карта е струвала 127 евро, докато за 2026 г. прогнозната цена е 323 евро, което е повишение от 154,2%.

За сравнение, през същия сезон шестдневна ски карта ще струва:

198 евро в Бардонекия,

в Бардонекия, 256 евро в Йейлу,

в Йейлу, 298 евро в Боровец.

Като цяло за сезон 2025/2026 разходите на британските туристи в Боровец се увеличават с 18,6%, а в Банско – с 23,3%, най-висок ръст сред топ 10 на най-изгодните курорти.

Проучването включва 32 ски курорта в девет европейски държави: Андора, Австрия, България, Финландия, Франция, Италия, Норвегия, Испания и Швейцария.