      понеделник, 15.12.25
          Ботев Пловдив пожела отлагане на мачовете за Купата на България

          "За първи път двубоите от четвъртфиналите ще се играят толкова рано през годината, което не е в полза на клубовете и феновете. Времето в България в средата на февруари предразполага към лоши метеорологични условия, което с оглед и на тревната настилка на много от стадионите няма да доведе до особено атрактивен футбол" - написаха от управата на "канарчетата"

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Ръководството на Ботев Пловдив отправи предложение към организаторите на турнира за Купата на България. Те желаят да бъдат изтеглени с няколко седмици 1/4-финалите, за да може мачовете да се проведат при малко по-благоприятни условия в  края на февруари или началото на март.

          Цялата публикация гласи:

          „ПФК Ботев Пловдив се обръща към представителите на Българската професионална футболна лига и Българския футболен съюз с официално предложение относно датите на провеждане на четвъртфиналите за Купата на България.

          Както вече стана ясно, в четвъртък ще бъде теглен жребият за тази фаза от надпреварата, а двубоите са насрочени за периода 10-12 февруари 2026 година. За сравнение, полуфиналите от турнира ще се проведат на 7 и 22 април.

          За първи път двубоите от четвъртфиналната фаза ще се играят толкова рано през годината, което не е в полза нито на футболните клубове, нито на привържениците на отборите.

          Времето в България в средата на февруари предразполага към лоши метеорологични условия, което с оглед и на тревната настилка на много от стадионите няма да доведе до особено атрактивен футбол.

          Студеното време ще затрудни привържениците да посетят мачовете, които с оглед на отборите, класирали се за тази фаза, предвещават много битка и голям зрителски интерес.

          Нашето предложение е ясно – насрочете мачовете от 1/4-финалите за Купата на България в края на февруари или началото на март. Нека напълним стадионите, нека предпазим футболистите от лошите терени и да зарадваме футболна България с атрактивни сблъсъци.“

