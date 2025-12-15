Брюксел блокиран: синдикатите излизат на обща стачка срещу бюджетните мерки

Обединеният фронт на синдикатите организира днес обща стачка и демонстрация в Брюксел, с която протестира срещу мерките в бюджетното споразумение, прието от белгийското правителство.

Призивът за участие обхваща всички сектори под юрисдикцията на Федерация Валония–Брюксел. Тази нова мобилизация е продължение на недоволството от ноември, когато след представянето на федералния бюджет се проведе тридневна стачка.

Конфедерацията на работодателите в спортния и социокултурния сектор (Cessoc) напомня, че участието в стачката се счита за разрешено, но неплатено отсъствие, като работниците могат да получат обезщетение за загубения доход.

Очакват се значителни смущения в движението на влаковете, функционирането на обществените услуги, както и в работата на училища, детски градини и търговски обекти.