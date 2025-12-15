НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Брюксел блокиран: синдикатите излизат на обща стачка срещу бюджетните мерки

          0
          30
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Обединеният фронт на синдикатите организира днес обща стачка и демонстрация в Брюксел, с която протестира срещу мерките в бюджетното споразумение, прието от белгийското правителство.

          - Реклама -
          Белгийският премиер определи плана на ЕС за руските активи като „кражба на пари“ Белгийският премиер определи плана на ЕС за руските активи като „кражба на пари“

          Призивът за участие обхваща всички сектори под юрисдикцията на Федерация Валония–Брюксел. Тази нова мобилизация е продължение на недоволството от ноември, когато след представянето на федералния бюджет се проведе тридневна стачка.

          Конфедерацията на работодателите в спортния и социокултурния сектор (Cessoc) напомня, че участието в стачката се счита за разрешено, но неплатено отсъствие, като работниците могат да получат обезщетение за загубения доход.

          Белгия категорична: Няма да се обременяваме с безотговорни рискове, ЕС да изпълни три условия за „репарационния заем“ Белгия категорична: Няма да се обременяваме с безотговорни рискове, ЕС да изпълни три условия за „репарационния заем“

          Очакват се значителни смущения в движението на влаковете, функционирането на обществените услуги, както и в работата на училища, детски градини и търговски обекти.

          Обединеният фронт на синдикатите организира днес обща стачка и демонстрация в Брюксел, с която протестира срещу мерките в бюджетното споразумение, прието от белгийското правителство.

          - Реклама -
          Белгийският премиер определи плана на ЕС за руските активи като „кражба на пари“ Белгийският премиер определи плана на ЕС за руските активи като „кражба на пари“

          Призивът за участие обхваща всички сектори под юрисдикцията на Федерация Валония–Брюксел. Тази нова мобилизация е продължение на недоволството от ноември, когато след представянето на федералния бюджет се проведе тридневна стачка.

          Конфедерацията на работодателите в спортния и социокултурния сектор (Cessoc) напомня, че участието в стачката се счита за разрешено, но неплатено отсъствие, като работниците могат да получат обезщетение за загубения доход.

          Белгия категорична: Няма да се обременяваме с безотговорни рискове, ЕС да изпълни три условия за „репарационния заем“ Белгия категорична: Няма да се обременяваме с безотговорни рискове, ЕС да изпълни три условия за „репарационния заем“

          Очакват се значителни смущения в движението на влаковете, функционирането на обществените услуги, както и в работата на училища, детски градини и търговски обекти.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Великобритания въвежда регулация за криптокомпаниите от 2027 г.

          Красимир Попов -
          Законите на Великобритания за регулиране на фирмите за криптовалути ще влязат в сила от 2027 г., като „твърдите и пропорционални“ правила имат за цел...
          Политика

          Новият военен шеф на Великобритания: Русия заплашва да унищожи НАТО

          Красимир Попов -
          Новият началник на британските въоръжени сили ще призове за „национална устойчивост“ на фона на нарастващите заплахи, включително декларираната решимост на Русия да унищожи НАТО,...
          Политика

          Зеленски се отказва от членство в НАТО срещу гаранции за сигурност на Запада по време на мирните преговори в Берлин

          Красимир Попов -
          Украйна е готова да се откаже от целта си за членство в НАТО в замяна на правно обвързващи западни гаранции за сигурност като компромис...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions