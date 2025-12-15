НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Бюджетът под въпрос: удължаване или нова план-сметка до края на годината

          0
          38
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Заради оставката на правителството най-вероятният сценарий е България да посрещне 2026 година без приет държавен бюджет. Това обаче няма да е прецедент.

          - Реклама -

          След поредицата парламентарни избори през 2021 г. бюджетната процедура започна със сериозно закъснение и страната влезе в 2022 година без план-сметка. Подобна ситуация се повтори и през 2023 г., когато новият бюджет беше приет едва в края на юли. По същия начин започна и 2025 година.

          Бюджет 2026 и еврото: Напрежение между синдикати и експерти заради липсата на нова финансова рамка Бюджет 2026 и еврото: Напрежение между синдикати и експерти заради липсата на нова финансова рамка

          В такива случаи обичайното решение е приемането на удължителен закон за действащия бюджет. Той обаче налага ограничения – месечните разходи не могат да надвишават сумите, изразходвани през същия период на предходната година.

          Заради оставката на правителството най-вероятният сценарий е България да посрещне 2026 година без приет държавен бюджет. Това обаче няма да е прецедент.

          - Реклама -

          След поредицата парламентарни избори през 2021 г. бюджетната процедура започна със сериозно закъснение и страната влезе в 2022 година без план-сметка. Подобна ситуация се повтори и през 2023 г., когато новият бюджет беше приет едва в края на юли. По същия начин започна и 2025 година.

          Бюджет 2026 и еврото: Напрежение между синдикати и експерти заради липсата на нова финансова рамка Бюджет 2026 и еврото: Напрежение между синдикати и експерти заради липсата на нова финансова рамка

          В такива случаи обичайното решение е приемането на удължителен закон за действащия бюджет. Той обаче налага ограничения – месечните разходи не могат да надвишават сумите, изразходвани през същия период на предходната година.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Руснаците атакуваха Украйна с повече от 150 дрона

          Иван Христов -
          В нощта на 15 декември (от 18:00 часа на 14 декември) руските сили атакуваха Украйна, използвайки 153 ударни безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербер“ и...
          Общество

          Уиткоф след разговорите в Берлин: Отчетен е съществен напредък

          Дамяна Караджова -
          Преговорите между украински и американски представители, в които участва и президентът на Украйна Володимир Зеленски
          Общество

          Новият участък на бул. „Рожен“ отваря: промени в линии и нови спирки

          Дамяна Караджова -
          От 15 декември се отваря за движение новоизграденият участък от бул. „Рожен“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions