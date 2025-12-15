Бюджетът под въпрос: удължаване или нова план-сметка до края на годината

Заради оставката на правителството най-вероятният сценарий е България да посрещне 2026 година без приет държавен бюджет. Това обаче няма да е прецедент.

- Реклама -

След поредицата парламентарни избори през 2021 г. бюджетната процедура започна със сериозно закъснение и страната влезе в 2022 година без план-сметка. Подобна ситуация се повтори и през 2023 г., когато новият бюджет беше приет едва в края на юли. По същия начин започна и 2025 година.

В такива случаи обичайното решение е приемането на удължителен закон за действащия бюджет. Той обаче налага ограничения – месечните разходи не могат да надвишават сумите, изразходвани през същия период на предходната година.