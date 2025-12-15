ЦСКА пусна ново мобилно приложение

ЦСКА реализира нова ключова стъпка към сплотяването на цялата „армейска“ общност и директната връзка с всеки свой фен. „Винаги един до друг!“ – вече не е само рефрен, а реалност!
Клубът с трите шампионски звезди има привилегията да представи на вярната си публика новото мобилно приложение – MyCSKA, създадено с много любов, внимание и отдаденост с ясната мисия – да доближи абсолютно всеки свой фен до отбора на сърцето му!
ЦСКА е първият футболен клуб в България, който предоставя на своите привърженици подобна и напълно безплатна възможност: да са с любимия тим навсякъде и по всяко време.
Чрез клубната апликация MyCSKA всеки истински „червен“ фен печели уникална възможност да се докосне до любимците си – участие в тренировка, пътуване с отбора, лична среща с футболните си герои…
Събирайте точки, участвайте в лоялната програма, отключвайте предимства, игри, награди и предизвикателства. И не само – пазарувайте в екосистемата на Ultrafan, която ще ви носи точки и ще ви доближи до изживявания за цял живот.
Приложението събира целия свят на ЦСКА на едно място: Можете да участвате в забавни игри, прогнози, куизове и гласувания по важни теми, свързани с любимия клуб. Вашият глас тук наистина тежи!
Всеки месец топ 3 феновете с най-много точки и активности в MyCSKA ще бъдат отличавани със специални награди.
Приложението предлага и специална „армейска“ социална платформа, която ви дава възможност да общувате директно с цялата „червена“ общност. Можете да персонализирате своя профил, да изграждате лична мрежа, да коментирате и споделяте всичко, свързано с любимия клуб.
Разбира се – тук ще е и най-достоверната информация, идваща директно от клуба, както и всичко важно за отбора, футболистите, мачовете и събитията, свързани с ЦСКА.
MyCSKA е поредната важна крачка в дигиталното развитие на най-големия български клуб, включващо интеграция между различните платформи – официален сайт, онлайн магазин, социални страници и др.
Впечатление прави и една от първите инициативи на клуба. Тя струва 11500 виртуални точки, а един от начините за трупане на точки е чрез пазаруване в магазина на клуба. До края на годината всеки похарчен лев се равнява на 1 точка.
За 11500 точки можете да отключите „Играй срещу звездата“.
Какво включва изживяването:
- Напитка за „Добре дошли“
- Достъп до съблекалнята на ЦСКА
- Среща с любим футболист от първия отбор
- Незабравими футболни дуели 1-на-1
- Дузпи в тренировъчната база в Панчарево
- Предизвикателство: уцели гредата от разстояние
- Пряк свободен удар – опит за гол от дистанция
- Допълнителни технически предизвикателства, подбрани от треньорския щаб
- Възможност за снимки и автографи
- Цялото изживяване се записва и се споделя с феновете на клуба
- Най-добрите моменти се публикуват в официалните канали на ЦСКА
- Подарък: топка или тениска, подписана от футболиста, срещу когото играеш
- Стъпваш на терена