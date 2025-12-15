Държавата отпусна допълнителни 53 млн. лв. за разширението на софийското метро

Правителството одобри с постановление допълнителни трансфери в размер на 53 млн. лева по бюджета на Столична община, предназначени за разширението на софийското метро и за разходи, свързани с неговата охрана. Това съобщиха от Министерския съвет.

От общата сума 40 млн. лева са насочени към изграждането на разширението на Линия 3 на метрото, етап 3. Проектът обхваща участъка от ул. „Шипка“ през ж.к. „Гео Милев“ (район „Слатина“), Зала „Арена София“/„София Тех парк“ до бул. „Цариградско шосе“. Предвидената дължина е 6 километра с шест нови метростанции.

С част от средствата ще бъде обезпечено и строителството на метростанция до ж.п. гара „Обеля“ по линията „София – Кюстендил“, включително тунелна връзка с метродепо „Обеля“, което ще подобри транспортната свързаност в северните райони на столицата.

Останалите 13 млн. лева са предназначени за покриване на разходите за полицейската охрана на метрото през 2025 г. Метрополитенът е определен като стратегически обект от значение за националната сигурност, поради което охраната му се осъществява от структури на СДВР с цел гарантиране на сигурността на пътниците и служителите.

Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на разходите, заложени в централния бюджет за 2025 г.

От Министерския съвет подчертават, че строителството на метрото е най-големият транспортен и екологичен проект на София, който има съществен принос за облекчаване на трафика, намаляване на въглеродните емисии, шума и времето за придвижване в града. Метрото остава гръбнакът на масовия градски транспорт в столицата и ключов елемент от дългосрочното ѝ устойчиво развитие.