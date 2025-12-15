НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Държавата отпусна допълнителни 53 млн. лв. за разширението на софийското метро

          0
          15
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Правителството одобри с постановление допълнителни трансфери в размер на 53 млн. лева по бюджета на Столична община, предназначени за разширението на софийското метро и за разходи, свързани с неговата охрана. Това съобщиха от Министерския съвет.

          - Реклама -

          От общата сума 40 млн. лева са насочени към изграждането на разширението на Линия 3 на метрото, етап 3. Проектът обхваща участъка от ул. „Шипка“ през ж.к. „Гео Милев“ (район „Слатина“), Зала „Арена София“/„София Тех парк“ до бул. „Цариградско шосе“. Предвидената дължина е 6 километра с шест нови метростанции.

          С част от средствата ще бъде обезпечено и строителството на метростанция до ж.п. гара „Обеля“ по линията „София – Кюстендил“, включително тунелна връзка с метродепо „Обеля“, което ще подобри транспортната свързаност в северните райони на столицата.

          Останалите 13 млн. лева са предназначени за покриване на разходите за полицейската охрана на метрото през 2025 г. Метрополитенът е определен като стратегически обект от значение за националната сигурност, поради което охраната му се осъществява от структури на СДВР с цел гарантиране на сигурността на пътниците и служителите.

          Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на разходите, заложени в централния бюджет за 2025 г.

          От Министерския съвет подчертават, че строителството на метрото е най-големият транспортен и екологичен проект на София, който има съществен принос за облекчаване на трафика, намаляване на въглеродните емисии, шума и времето за придвижване в града. Метрото остава гръбнакът на масовия градски транспорт в столицата и ключов елемент от дългосрочното ѝ устойчиво развитие.

          Правителството одобри с постановление допълнителни трансфери в размер на 53 млн. лева по бюджета на Столична община, предназначени за разширението на софийското метро и за разходи, свързани с неговата охрана. Това съобщиха от Министерския съвет.

          - Реклама -

          От общата сума 40 млн. лева са насочени към изграждането на разширението на Линия 3 на метрото, етап 3. Проектът обхваща участъка от ул. „Шипка“ през ж.к. „Гео Милев“ (район „Слатина“), Зала „Арена София“/„София Тех парк“ до бул. „Цариградско шосе“. Предвидената дължина е 6 километра с шест нови метростанции.

          С част от средствата ще бъде обезпечено и строителството на метростанция до ж.п. гара „Обеля“ по линията „София – Кюстендил“, включително тунелна връзка с метродепо „Обеля“, което ще подобри транспортната свързаност в северните райони на столицата.

          Останалите 13 млн. лева са предназначени за покриване на разходите за полицейската охрана на метрото през 2025 г. Метрополитенът е определен като стратегически обект от значение за националната сигурност, поради което охраната му се осъществява от структури на СДВР с цел гарантиране на сигурността на пътниците и служителите.

          Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на разходите, заложени в централния бюджет за 2025 г.

          От Министерския съвет подчертават, че строителството на метрото е най-големият транспортен и екологичен проект на София, който има съществен принос за облекчаване на трафика, намаляване на въглеродните емисии, шума и времето за придвижване в града. Метрото остава гръбнакът на масовия градски транспорт в столицата и ключов елемент от дългосрочното ѝ устойчиво развитие.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Air Albania без лиценз, но билетите още се продават

          Пламена Ганева -
          Ситуацията около албанската авиокомпания Air Albania остава неясна, след като лицензът ѝ беше отнет в началото на декември, а въпреки това продажбата на билети...
          Икономика

          20 млн. лева повече за културата: Кабинетът подкрепя сценичните изкуства

          Пламена Ганева -
          Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер на 20 млн. лева по бюджета на Министерството на културата за 2025 г.,...
          Политика

          Европейският парламент разглежда искане за сваляне на имунитета на Илхан Кючук

          Пламена Ганева -
          В Европейския парламент ще бъде разгледано искане за сваляне на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючук. Това съобщи самият той в публикация във Facebook,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions