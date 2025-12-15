НА ЖИВО
          DeepState: За четири години Русия е превзела 23 процента от Донецка област, а за това време Вермахтът стигна до Москва и обратно до Берлин

          Контрол на Русия в Донбас
          Иван Христов
          Иван Христов

          Анализаторите от DeepState изчисляват, че през последните три години и осем месеца руските войски са превзели 23% от Донецка област. В резултат на това Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в момента контролират само 22,6% от територията на региона. Експертите коментират ситуацията по следния начин: въпреки че динамиката на окупацията в този район е доста активна по отношение на ежедневните актуализации, в контекста на контрола над целия регион, подобен напредък е много бавен.

          До февруари 2022 г. проруските сили контролираха приблизително 32% от региона. В началото на пълномащабното нахлуване обаче отбраната на ВСУ на юг се срина, което доведе до превземането на още 22,4% от Донецка област през първите 40 дни, включително град Мариупол. След това настъплението на Русия се забави: ВСУ започнаха да защитават участъка от Велика Новосилка до Уледар, докато руснаците започнаха щурм на Донецкия укрепен район

          След анализ на това темпо и ситуацията на настоящата фронтова линия, анализаторите стигнаха до заключението, че на Русия ще са необходими поне три години, за да окупира останалата част от региона. Експертите също така показаха настъплението на руснаците в региона по време на пълномащабната операция на своята интерактивна карта.

          „Исторически факт е, че германският Вермахт успя да достигне Москва и Сталинград, а след това да се върне в Берлин, от Западен Буг за по-малко от 47 месеца. Вместо това „втората армия на света“ напредна от Донецк до Покровск почти за същия период“, коментират DeepState.

          1 коментар

          1. Хитлер стигна до Москва а прехваленото, богатото, високотехнологичното НАТО един Курск Немо а да превземе станаха за смях.

