      понеделник, 15.12.25
          Общество

          Дядо Коледа от Горна Оряховица помага на хора, изпаднали в беда

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          Георги Симеонов е 42-годишен мъж от Горна Оряховица, който над десет години влиза в ролята на добрия старец, за да събужда детските усмивки и да помага със събрани дарения на хора, изпаднали в беда. Гостът, който от малък страда от тежкото заболяване детска церебрална парализа, разказа повече за благородното си дело в рамките на предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          „Засега в рамките на кампанията събираме само пари, с които да дарим на болни деца, за да могат да се излекуват“, каза още Симеонов.

          Гостът разказа, че в момента е най-търсеният Дядо Коледа в област Горна Оряховица, а причината за това била, че хората имат нужда, както от забавление, така и да усещат, че помагат.

