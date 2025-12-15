ЕС удари с нови санкции „сенчестия флот“ на Русия

Съветът на Европейския съюз наложи санкции срещу пет физически лица и четири организации за подкрепа на „сенчестия флот“ на Русия и нейната верига за доставки, с цел допълнително ограничаване на генерирането на приходи от Русия, според прессъобщение на Съвета на ЕС, цитирано от УНИАН.

По-конкретно, санкциите са насочени към бизнесмени, пряко или косвено свързани с големите руски държавни петролни компании Роснефт и Лукойл.

„Всички те работят в сектор на икономиката, който осигурява значителен източник на приходи за правителството на Руската федерация. Освен това, те контролират плавателни съдове, превозващи суров петрол или петролни продукти с произход от или изнесени от Русия, като прикриват действителния произход на петрола, като същевременно участват в нередовно и рисково корабоплаване“, се казва в изявлението.

Организациите, към които са насочени санкциите, са корабни компании, базирани в Обединените арабски емирства, Виетнам и Русия. Тези компании притежават или управляват танкери, които са обект на ограничителни мерки, наложени от Европейския съюз или други държави, поради ролята им като част от руския „сенчест флот“ и транспортирането на суров петрол или петролни продукти.

Санкции са наложени срещу юридически лица като Nova Shipmanagement LLC-FZ, Citrine Marine SPC, Hung Phat Maritime Trading и SeverTransBunker Company Limited. Те са наложени и срещу физически лица: Муртаза Али Лахани, Валери Килдияров, Анар Мадатли, Талат Сафаров и Етибар Еюб.

Както отбеляза Съветът на ЕС, активите на санкционираните лица са замразени, а на граждани и компании от страни от ЕС е забранено да им предоставят средства. На физически лица е забранено и влизането или транзитното преминаване през държави членки на ЕС.

В момента санкциите се прилагат срещу повече от 2600 физически и юридически лица поради продължителната, неоправдана и непровокирана военна агресия на Русия срещу Украйна.