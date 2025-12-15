Евгений Дикий: Блестяща операция на ВСУ, Купянск се превърна в капан за руската армия

Операцията, проведена от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) край Купянск в Харковска област, е била блестяща. Това заяви пред Radio NV Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война и бивш командир на рота от батальона „Айдар“.

„Купянският котел, с който Путин ни заплаши, наистина се случи, но в обратна посока. Руснаците с право се гордееха, че са преминали река Оскол, а сега са изправени пред решаваща задача – да я преминат обратно. Как могат да прегазят студената зимна река обратно? Но алтернативата е капитулация“, подчерта той.

Според него ВСУ са успели напълно да откъснат Купянск от руската част от другата страна на Оскол.

„Градът беше превърнат в капан, в примамка. Наистина брилянтна операция. Не сме виждали нещо подобно и от двете страни от дълго време, с толкова много дронове и големи зони на концентрация“, казва Дикий.

Експертът твърди, че руската армия ще продължи да оказва натиск върху Донецка област. Той отбеляза, че в момента има много тревожни и неприятни новини от Северск, който се превръща в място на руска офанзива, тъй като те пренасочват част от силите си там от други направления

Той също така подчерта, че настъплението на руските войски е спряно в Гуляйполе, Запорожка област. Ветеранът от АТО добави:

„Но все още е твърде рано да се каже, че руснаците са се примирили с това, че силите им се пренасочват в Донбас или че са решили да се бият изключително за Донбас“.