Европа трябва да поеме щафетата: САЩ помагат, но не спират Русия сами

Към момента няма никакво съмнение относно ангажиментите на САЩ по Член 5 на НАТО. В същото време Вашингтон има ясна позиция, че европейските държави и Канада трябва да увеличат разходите си за отбрана, капацитета на отбранителната индустрия и разработката на въоръжение и технологии, така че САЩ да не бъдат изключителният доставчик на сигурност за Европа. Това заяви доц. Велизар Шаламанов – директор „Отбранителна политика“ в Атлантическия клуб и бивш министър на отбраната, в предаването „Метроном“ на „Фокус“.

„Силата на НАТО е в адаптацията и в постоянните промени, но те стават във формат равноправни консултации."

По думите му решенията в Алианса се взимат с консенсус и на базата на ясно формулирани национални позиции.

„Всяка страна трябва да има много ясна позиция. В случая САЩ имат пределно ясна позиция – може да не ни харесва в цялост, но това е позицията на суверенна държава. Не мисля, че напускането на НАТО е национална позиция на САЩ.“

Шаламанов подчерта, че ако в САЩ има вътрешен дебат по темата, това е тяхно право, но ключово е европейските държави да изработят и хармонизират собствените си позиции.

Според него сътрудничеството между страните от НАТО и Европейския съюз в усложнената среда за сигурност трябва да бъде фокусирано върху възпирането на агресивната политика на Русия – както във военен, така и в хибриден план.

„САЩ могат да помогнат, но не могат да бъдат основен фактор за възпиране на Русия, поне в конвенционален и в информационен план.“

Бившият министър на отбраната коментира и преговорите за мир в Украйна в контекста на новата стратегия за сигурност на САЩ. По думите му се наблюдава развитие и значителна гъвкавост от страна на президента Володимир Зеленски, включително готовност за избори и референдум.

„Нека не забравяме, че условие за това е прекратяването на терористичните атаки на Русия срещу граждански обекти на територията на свободна Украйна.“

Шаламанов отчете, че към момента има максимален напредък от украинска страна и подчерта, че следващата ключова стъпка е Русия да приеме прекратяване на огъня, което би отворило пътя към избори, референдум и по-голяма политическа легитимност на крайното решение.

Ролята на Европа в този процес се засилва, като според него тя трябва да бъде насочена към гаранции за сигурност, възстановяването на Украйна и бързата ѝ интеграция в Европейския съюз.

„Само това гарантира дълготраен и устойчив мир.“

В бъдеще вероятно ще се формира коалиция на желаещите, в която, по думите му, България трябва да има визията и лидерството да бъде активен участник в защита на собствените си национални интереси.