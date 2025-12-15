НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Европа трябва да поеме щафетата: САЩ помагат, но не спират Русия сами

          4
          27
          СНИМКА: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Към момента няма никакво съмнение относно ангажиментите на САЩ по Член 5 на НАТО. В същото време Вашингтон има ясна позиция, че европейските държави и Канада трябва да увеличат разходите си за отбрана, капацитета на отбранителната индустрия и разработката на въоръжение и технологии, така че САЩ да не бъдат изключителният доставчик на сигурност за Европа. Това заяви доц. Велизар Шаламанов – директор „Отбранителна политика“ в Атлантическия клуб и бивш министър на отбраната, в предаването „Метроном“ на „Фокус“.

          „Силата на НАТО е в адаптацията и в постоянните промени, но те стават във формат равноправни консултации.“

          - Реклама -

          По думите му решенията в Алианса се взимат с консенсус и на базата на ясно формулирани национални позиции.

          „Всяка страна трябва да има много ясна позиция. В случая САЩ имат пределно ясна позиция – може да не ни харесва в цялост, но това е позицията на суверенна държава. Не мисля, че напускането на НАТО е национална позиция на САЩ.“

          Шаламанов подчерта, че ако в САЩ има вътрешен дебат по темата, това е тяхно право, но ключово е европейските държави да изработят и хармонизират собствените си позиции.

          Според него сътрудничеството между страните от НАТО и Европейския съюз в усложнената среда за сигурност трябва да бъде фокусирано върху възпирането на агресивната политика на Русия – както във военен, така и в хибриден план.

          „САЩ могат да помогнат, но не могат да бъдат основен фактор за възпиране на Русия, поне в конвенционален и в информационен план.“

          Бившият министър на отбраната коментира и преговорите за мир в Украйна в контекста на новата стратегия за сигурност на САЩ. По думите му се наблюдава развитие и значителна гъвкавост от страна на президента Володимир Зеленски, включително готовност за избори и референдум.

          „Нека не забравяме, че условие за това е прекратяването на терористичните атаки на Русия срещу граждански обекти на територията на свободна Украйна.“

          Шаламанов отчете, че към момента има максимален напредък от украинска страна и подчерта, че следващата ключова стъпка е Русия да приеме прекратяване на огъня, което би отворило пътя към избори, референдум и по-голяма политическа легитимност на крайното решение.

          Ролята на Европа в този процес се засилва, като според него тя трябва да бъде насочена към гаранции за сигурност, възстановяването на Украйна и бързата ѝ интеграция в Европейския съюз.

          „Само това гарантира дълготраен и устойчив мир.“

          В бъдеще вероятно ще се формира коалиция на желаещите, в която, по думите му, България трябва да има визията и лидерството да бъде активен участник в защита на собствените си национални интереси.

          Към момента няма никакво съмнение относно ангажиментите на САЩ по Член 5 на НАТО. В същото време Вашингтон има ясна позиция, че европейските държави и Канада трябва да увеличат разходите си за отбрана, капацитета на отбранителната индустрия и разработката на въоръжение и технологии, така че САЩ да не бъдат изключителният доставчик на сигурност за Европа. Това заяви доц. Велизар Шаламанов – директор „Отбранителна политика“ в Атлантическия клуб и бивш министър на отбраната, в предаването „Метроном“ на „Фокус“.

          „Силата на НАТО е в адаптацията и в постоянните промени, но те стават във формат равноправни консултации.“

          - Реклама -

          По думите му решенията в Алианса се взимат с консенсус и на базата на ясно формулирани национални позиции.

          „Всяка страна трябва да има много ясна позиция. В случая САЩ имат пределно ясна позиция – може да не ни харесва в цялост, но това е позицията на суверенна държава. Не мисля, че напускането на НАТО е национална позиция на САЩ.“

          Шаламанов подчерта, че ако в САЩ има вътрешен дебат по темата, това е тяхно право, но ключово е европейските държави да изработят и хармонизират собствените си позиции.

          Според него сътрудничеството между страните от НАТО и Европейския съюз в усложнената среда за сигурност трябва да бъде фокусирано върху възпирането на агресивната политика на Русия – както във военен, така и в хибриден план.

          „САЩ могат да помогнат, но не могат да бъдат основен фактор за възпиране на Русия, поне в конвенционален и в информационен план.“

          Бившият министър на отбраната коментира и преговорите за мир в Украйна в контекста на новата стратегия за сигурност на САЩ. По думите му се наблюдава развитие и значителна гъвкавост от страна на президента Володимир Зеленски, включително готовност за избори и референдум.

          „Нека не забравяме, че условие за това е прекратяването на терористичните атаки на Русия срещу граждански обекти на територията на свободна Украйна.“

          Шаламанов отчете, че към момента има максимален напредък от украинска страна и подчерта, че следващата ключова стъпка е Русия да приеме прекратяване на огъня, което би отворило пътя към избори, референдум и по-голяма политическа легитимност на крайното решение.

          Ролята на Европа в този процес се засилва, като според него тя трябва да бъде насочена към гаранции за сигурност, възстановяването на Украйна и бързата ѝ интеграция в Европейския съюз.

          „Само това гарантира дълготраен и устойчив мир.“

          В бъдеще вероятно ще се формира коалиция на желаещите, в която, по думите му, България трябва да има визията и лидерството да бъде активен участник в защита на собствените си национални интереси.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Ситуацията за руската армия бързо се влошава в западната част на Купянск

          Иван Христов -
          Ситуацията за руската армия продължава бързо да се влошава в западната част на град Купянск, Харковска област, пише руският военен блогер Юрий Подоляка в...
          Политика

          Калас с твърдо предупреждение: Ако Украйна падне, следва цяла Европа

          Пламена Ганева -
          До края на седмицата Европейският съюз трябва да вземе решение за бъдещото финансиране на Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика...
          Политика

          Орбан предупреждава: Мирът е близо, но Европа рискува да подпали по-голяма война

          Пламена Ганева -
          Мирът в Украйна е по-близо от всякога, но вместо да използва този шанс, Европа тласка конфликта към ново разширяване. Това заяви унгарският премиер Виктор...

          4 КОМЕНТАРА

          1. Който гласува за герб сдс, дпс пеевски итн чалгите и комунягите бсп са национални предатели.

          2. По глупава Европа светът не помни…ако тия льольовци бяха приели Русия в евросъюза сега щатите и Китай щяха да ни лазят в краката

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions