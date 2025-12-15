Европа трябва да поеме щафетата: САЩ помагат, но не спират Русия сами

Към момента няма никакво съмнение относно ангажиментите на САЩ по Член 5 на НАТО. В същото време Вашингтон има ясна позиция, че европейските държави и Канада трябва да увеличат разходите си за отбрана, капацитета на отбранителната индустрия и разработката на въоръжение и технологии, така че САЩ да не бъдат изключителният доставчик на сигурност за Европа. Това заяви доц. Велизар Шаламанов – директор „Отбранителна политика“ в Атлантическия клуб и бивш министър на отбраната, в предаването „Метроном“ на „Фокус“.
По думите му решенията в Алианса се взимат с консенсус и на базата на ясно формулирани национални позиции.
Шаламанов подчерта, че ако в САЩ има вътрешен дебат по темата, това е тяхно право, но ключово е европейските държави да изработят и хармонизират собствените си позиции.
Според него сътрудничеството между страните от НАТО и Европейския съюз в усложнената среда за сигурност трябва да бъде фокусирано върху възпирането на агресивната политика на Русия – както във военен, така и в хибриден план.
Бившият министър на отбраната коментира и преговорите за мир в Украйна в контекста на новата стратегия за сигурност на САЩ. По думите му се наблюдава развитие и значителна гъвкавост от страна на президента Володимир Зеленски, включително готовност за избори и референдум.
Шаламанов отчете, че към момента има максимален напредък от украинска страна и подчерта, че следващата ключова стъпка е Русия да приеме прекратяване на огъня, което би отворило пътя към избори, референдум и по-голяма политическа легитимност на крайното решение.
Ролята на Европа в този процес се засилва, като според него тя трябва да бъде насочена към гаранции за сигурност, възстановяването на Украйна и бързата ѝ интеграция в Европейския съюз.
В бъдеще вероятно ще се формира коалиция на желаещите, в която, по думите му, България трябва да има визията и лидерството да бъде активен участник в защита на собствените си национални интереси.
