      вторник, 16.12.25
          Европейските лидери и САЩ приветстват напредъка в усилията за мир в Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Лидерите на Германия, Дания, Финландия, Франция, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Швеция и Великобритания, заедно с председателите на Европейския съвет и Европейската комисия, приветстваха значителния напредък в усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на справедлив и траен мир в Украйна.

          В съвместно изявление те отчетоха тясната координация между екипите на президентите Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, както и между европейските партньори през последните дни и седмици. Лидерите се договориха да работят заедно с Вашингтон и Киев за устойчив мир, който да съхрани украинския суверенитет и европейската сигурност, като подчертаха силното сближаване на позициите между САЩ, Украйна и Европа.

          Според тях гарантирането на сигурността, суверенитета и просперитета на Украйна е ключово за по-широката евроатлантическа сигурност. Те подчертаха, че Украйна и нейният народ заслужават независимо и суверенно бъдеще, свободно от страх от бъдеща руска агресия.

          САЩ и европейските лидери поеха ангажимент да осигурят солидни гаранции за сигурност и подкрепа за икономическото възстановяване на Украйна в рамките на споразумение за край на войната. Това включва продължителна и значителна подкрепа за изграждането на украинските въоръжени сили до мирновременен капацитет от около 800 000 души, създаване на европейска многонационална сила „Украйна“ в рамките на Коалицията на желаещите с подкрепа от САЩ, както и американски механизъм за наблюдение и верификация на примирието с международно участие.

          Лидерите се договориха и за правно обвързващ ангажимент, съобразен с националните процедури, за предприемане на мерки при бъдещо въоръжено нападение, включително военна, разузнавателна, икономическа и дипломатическа помощ. Те заявиха готовност да инвестират в бъдещия просперитет на Украйна чрез масштабни средства за възстановяване и реконструкция, търговски споразумения и отчитане на необходимостта Русия да компенсира нанесените щети, като отбелязаха, че руските суверенни активи в ЕС са блокирани.

          Изразена беше и силна подкрепа за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Лидерите подчертаха подкрепата си за президента Зеленски и заявиха, че ще подкрепят решенията, които той вземе по конкретни украински въпроси. Те потвърдиха принципа, че международните граници не могат да бъдат променяни със сила и че решенията за територията са на украинския народ, след като бъдат осигурени надеждни гаранции за сигурност.

          В изявлението се посочва още, че „нищо не е договорено, докато всичко не бъде договорено“, и че всички страни трябва да работят интензивно за траен край на бойните действия. Подчертава се и необходимостта всяко споразумение да защитава дългосрочната сигурност и единството на евроатлантическото пространство и ролята на НАТО като основен гарант за възпиране.

          Лидерите призоваха Русия да покаже готовност за траен мир, като приеме мирния план на президента Тръмп и се съгласи на прекратяване на огъня, като заявиха, че ще продължат да засилват натиска върху Москва, за да я доведат до сериозни преговори. Те се ангажираха да работят за бърз напредък през идните дни и седмици за финализиране и одобряване на споразумение за справедлив и траен мир.

          Съвместната позиция остава отворена за присъединяване на други държави.

