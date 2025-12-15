Европейските лидери предложиха многонационални сили за гарантиране на мир в Украйна

Европейските лидери предложиха създаването на „многонационални сили“, водени от Европа и с подкрепата на САЩ, за прилагане на евентуално мирно споразумение в Украйна, се посочва в съвместно изявление, разпространено в понеделник.

Силите ще бъдат част от „стабилни гаранции за сигурност“ за Украйна от страна на Съединените щати и европейските държави, с цел гарантиране, че Русия няма да наруши споразумение за прекратяване на войната. Това се казва в декларацията, публикувана по време на срещата на европейските лидери с украинския президент Володимир Зеленски в Берлин.

В документа се очертават и други точки на съгласие между десетина европейски лидери и американски представители относно рамката на мирното предложение. Посочва се, че украинската армия трябва да продължи да получава широка подкрепа и да поддържа мирновременна численост от 800 000 военнослужещи.

Мирът ще се поддържа и чрез „воден от САЩ механизъм за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня“, който ще идентифицира нарушенията и ще осигурява ранно предупреждение за всяка бъдеща атака, се казва още в декларацията.

Документът беше подписан от лидерите на Великобритания, Дания, Финландия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша и Швеция, както и от председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия.