      понеделник, 15.12.25
          Европейският парламент разглежда искане за сваляне на имунитета на Илхан Кючук

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          В Европейския парламент ще бъде разгледано искане за сваляне на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючук. Това съобщи самият той в публикация във Facebook, предаде БТА.

          Кючук заявява, че е бил изненадан от информацията, че по време на пленарната седмица ще бъде поискано сваляне на парламентарния му имунитет.

          „Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че в рамките на пленарната седмица ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет“, посочва той.

          По думите му поводът е подаден сигнал, който според него цели да постави под съмнение името, репутацията и доверието, което е изграждал през годините както сред гражданите, така и в институциите. Евродепутатът подчертава, че институциите са длъжни да извършат проверка при всеки подаден сигнал.

          „Ще съдействам напълно на всички компетентни органи за изясняване на фактите. Нямам какво да крия. Истината винаги е била моето най-силно оръжие и аз имам най-голям интерес тя да бъде установена ясно, открито и без интерпретации“, категоричен е Кючук.

          Той изрично отбелязва, че не се крие зад имунитета си и напомня, че имунитетът в Европейския парламент не е лична привилегия.

          „Имунитетът в ЕП не е лична привилегия на евродепутата. Той е гаранция за независимостта на институцията и позволява на евродепутатите да изпълняват мандата си свободно, като се разглежда по установена процедура“, допълва той.

          Кючук уверява, че ще съдейства изцяло в рамките на тази процедура, както е правил и досега. По думите му през годините е преминал през множество атаки, но винаги е действал с откритост и чувство за отговорност.

          „Винаги съм отстоявал позициите си честно и публично – и ще продължа да го правя. За мен интегритетът, откритостта и истината не са думи, а принципи“, заявява евродепутатът.

          Той подчертава, че ще продължи да работи със същата отдаденост и прозрачност в защита на демократичните ценности и в услуга на гражданите, като избира лично и открито да информира обществото за случая.

