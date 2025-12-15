Европейският парламент разглежда искане за сваляне на имунитета на Илхан Кючук

В Европейския парламент ще бъде разгледано искане за сваляне на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючук. Това съобщи самият той в публикация във Facebook, предаде БТА.
- Реклама -
Кючук заявява, че е бил изненадан от информацията, че по време на пленарната седмица ще бъде поискано сваляне на парламентарния му имунитет.
По думите му поводът е подаден сигнал, който според него цели да постави под съмнение името, репутацията и доверието, което е изграждал през годините както сред гражданите, така и в институциите. Евродепутатът подчертава, че институциите са длъжни да извършат проверка при всеки подаден сигнал.
Той изрично отбелязва, че не се крие зад имунитета си и напомня, че имунитетът в Европейския парламент не е лична привилегия.
Кючук уверява, че ще съдейства изцяло в рамките на тази процедура, както е правил и досега. По думите му през годините е преминал през множество атаки, но винаги е действал с откритост и чувство за отговорност.
Той подчертава, че ще продължи да работи със същата отдаденост и прозрачност в защита на демократичните ценности и в услуга на гражданите, като избира лично и открито да информира обществото за случая.
В Европейския парламент ще бъде разгледано искане за сваляне на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючук. Това съобщи самият той в публикация във Facebook, предаде БТА.
- Реклама -
Кючук заявява, че е бил изненадан от информацията, че по време на пленарната седмица ще бъде поискано сваляне на парламентарния му имунитет.
По думите му поводът е подаден сигнал, който според него цели да постави под съмнение името, репутацията и доверието, което е изграждал през годините както сред гражданите, така и в институциите. Евродепутатът подчертава, че институциите са длъжни да извършат проверка при всеки подаден сигнал.
Той изрично отбелязва, че не се крие зад имунитета си и напомня, че имунитетът в Европейския парламент не е лична привилегия.
Кючук уверява, че ще съдейства изцяло в рамките на тази процедура, както е правил и досега. По думите му през годините е преминал през множество атаки, но винаги е действал с откритост и чувство за отговорност.
Той подчертава, че ще продължи да работи със същата отдаденост и прозрачност в защита на демократичните ценности и в услуга на гражданите, като избира лично и открито да информира обществото за случая.
Министерският съвет одобри присъединяването на България към административно споразумение за управление на документи, свързани с Програмата за сигурна спътникова свързаност на Европейския съюз, съобщиха...