Евтино, но опасно: ЕС затяга контрола върху онлайн пазаруването от Китай

Опасни ли са стоките, които потребителите поръчват от големите китайски онлайн платформи? Европейско проучване за безопасността им показва тревожни резултати – над 67% от изследваните продукти не отговарят на изискванията на Европейския съюз, а повече от една четвърт са потенциално опасни.

Сред проверените артикули са бижута, детски играчки и зарядни устройства, като при много от тях са установени сериозни нередности в състава. В отговор на проблема Европейската комисия публикува решение, според което от 1 юли 2026 г. подобни стоки ще бъдат облагани.

Евтините дрехи, аксесоари и техника, поръчвани само с един клик, продължават да привличат българските потребители с ниски цени и бърза доставка. Зад удобството обаче се крият реални рискове.

„Малките пратки с декларирана стойност до 50 евро не минават по стандартния път на стоките, които влизат в България. Те не преминават през митница, където могат да бъдат проверени от контролни органи и да бъдат установени опасности или нередности в документацията“, обясни Михаил Николов от „Активни потребители“.

При изследваните 162 продукта най-сериозни проблеми са установени при бижутата, детските играчки и зарядните устройства. При част от накитите е открито канцерогенно вещество в завишени стойности.

„Опасността е двойна, защото ние не можем да я усетим. Слагате си едно колие и то започва да ви трови бавно, ден след ден. Нищо не усещате, а след години може да се появи заболяване, без дори да има как да се докаже откъде идва. При USB зарядните проблемът е в по-тънките жици, които водят до прегряване и риск от пожари“, допълни Николов.

Европейският съюз търси решение и чрез въвеждане на мита за малките пратки, с цел ограничаване на нелоялната конкуренция.

„Ако 100 000 души си поръчат една и съща дреха поотделно, тя пристига без мито, макар че се начислява ДДС. Но ако европейски търговец внесе същото количество, той минава през всички регулаторни проверки, плаща мита и оскъпява продукта си“, обясни Вяра Генова – Рудолф.

Журналистът Тодор Радев, който живее в Пекин, посочи, че проблемът не е само в производителите, но и в изискванията на чуждестранните клиенти.

„Купувачите често настояват за по-евтини варианти. В Китай има фабрики с две производствени линии – една качествена и една евтина. Нискокачествени стоки идват не само от Китай, но и от Виетнам, Бангладеш, Филипините и Индонезия“, каза Радев.

„Потребителите трябва да знаят, че няма безплатен обяд. Ниската цена се плаща по други начини“, подчерта Генова – Рудолф.