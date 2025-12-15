Евтино, но опасно: ЕС затяга контрола върху онлайн пазаруването от Китай

Опасни ли са стоките, които потребителите поръчват от големите китайски онлайн платформи? Европейско проучване за безопасността им показва тревожни резултати – над 67% от изследваните продукти не отговарят на изискванията на Европейския съюз, а повече от една четвърт са потенциално опасни.
Сред проверените артикули са бижута, детски играчки и зарядни устройства, като при много от тях са установени сериозни нередности в състава. В отговор на проблема Европейската комисия публикува решение, според което от 1 юли 2026 г. подобни стоки ще бъдат облагани.
Евтините дрехи, аксесоари и техника, поръчвани само с един клик, продължават да привличат българските потребители с ниски цени и бърза доставка. Зад удобството обаче се крият реални рискове.
При изследваните 162 продукта най-сериозни проблеми са установени при бижутата, детските играчки и зарядните устройства. При част от накитите е открито канцерогенно вещество в завишени стойности.
Европейският съюз търси решение и чрез въвеждане на мита за малките пратки, с цел ограничаване на нелоялната конкуренция.
Журналистът Тодор Радев, който живее в Пекин, посочи, че проблемът не е само в производителите, но и в изискванията на чуждестранните клиенти.
