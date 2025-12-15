НА ЖИВО
          Икономика

          Евтино, но опасно: ЕС затяга контрола върху онлайн пазаруването от Китай

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Опасни ли са стоките, които потребителите поръчват от големите китайски онлайн платформи? Европейско проучване за безопасността им показва тревожни резултати – над 67% от изследваните продукти не отговарят на изискванията на Европейския съюз, а повече от една четвърт са потенциално опасни.

          Сред проверените артикули са бижута, детски играчки и зарядни устройства, като при много от тях са установени сериозни нередности в състава. В отговор на проблема Европейската комисия публикува решение, според което от 1 юли 2026 г. подобни стоки ще бъдат облагани.

          Евтините дрехи, аксесоари и техника, поръчвани само с един клик, продължават да привличат българските потребители с ниски цени и бърза доставка. Зад удобството обаче се крият реални рискове.

          „Малките пратки с декларирана стойност до 50 евро не минават по стандартния път на стоките, които влизат в България. Те не преминават през митница, където могат да бъдат проверени от контролни органи и да бъдат установени опасности или нередности в документацията“, обясни Михаил Николов от „Активни потребители“.

          При изследваните 162 продукта най-сериозни проблеми са установени при бижутата, детските играчки и зарядните устройства. При част от накитите е открито канцерогенно вещество в завишени стойности.

          ЕС въвежда такса от 3 евро за евтините онлайн пратки ЕС въвежда такса от 3 евро за евтините онлайн пратки

          „Опасността е двойна, защото ние не можем да я усетим. Слагате си едно колие и то започва да ви трови бавно, ден след ден. Нищо не усещате, а след години може да се появи заболяване, без дори да има как да се докаже откъде идва. При USB зарядните проблемът е в по-тънките жици, които водят до прегряване и риск от пожари“, допълни Николов.

          Европейският съюз търси решение и чрез въвеждане на мита за малките пратки, с цел ограничаване на нелоялната конкуренция.

          „Ако 100 000 души си поръчат една и съща дреха поотделно, тя пристига без мито, макар че се начислява ДДС. Но ако европейски търговец внесе същото количество, той минава през всички регулаторни проверки, плаща мита и оскъпява продукта си“, обясни Вяра Генова – Рудолф.

          Журналистът Тодор Радев, който живее в Пекин, посочи, че проблемът не е само в производителите, но и в изискванията на чуждестранните клиенти.

          „Купувачите често настояват за по-евтини варианти. В Китай има фабрики с две производствени линии – една качествена и една евтина. Нискокачествени стоки идват не само от Китай, но и от Виетнам, Бангладеш, Филипините и Индонезия“, каза Радев.

          „Потребителите трябва да знаят, че няма безплатен обяд. Ниската цена се плаща по други начини“, подчерта Генова – Рудолф.

          „Когато видите съмнително ниска цена, помислете още веднъж. Рискът да попаднете на опасен продукт е над 50%“, предупреди Николов.

