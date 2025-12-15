НА ЖИВО
          Фенове на Ботев (Пд) блокираха важен булевард

          Шествието завърши пред сградата на общината

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Привърженици на Ботев Пловдив организираха протест срещу забавянето на строителството на стадион „Христо Ботев“. Шествието започна от „Колежа“ и завърши пред сградата на Община Пловдив.

          Според феновете причината за недоволството е неоснователното отлагане на възлагането на етап 2 от изграждането на стадиона. От ръководството на канарчетата посочват, че в края на ноември са получили уверение от кмета Костадин Димитров, че до началото на декември ще има яснота относно старта на завършващите дейности, но такава все още няма.

          В клуба изразяват опасения, че забавянето може да доведе до риск от загуба на средствата, предвидени за финализиране на проекта.

          От своя страна кметът на Пловдив Костадин Димитров заяви, че за стадион „Христо Ботев“ вече е обявена обществена поръчка за етап 2 по реда на Закона за обществените поръчки. Той подчерта, че процедурата е публична и се намира в активна фаза.

          „Едва след като Комисията по избор вземе и обяви окончателното си решение, може да се премине към следващ етап. Тези процедури не могат и не бива да бъдат заобикаляни. Не бива чрез натиск да се влияе на работата на Комисията. Община Пловдив действа законосъобразно и прозрачно, с ясната цел стадионите да бъдат довършени в интерес на целия град“, заяви Димитров.

          „ПФК Ботев Пловдив благодари на привържениците, които се включиха в протеста с искане за завършен стадион “Христо Ботев”.

          Феновете на клуба изпълниха желанието протестът да бъде мирен, като блокираха кръстовището на бул. “Източен” и ул. “Богомил”.

          Жълто-черните привърженици се съобразиха с коледната атмосфера в града и не предприеха допълнително блокиране на улици, както и шествие към Община Пловдив.

          Заедно можем всичко!“, написаха от Ботев Пд.

          - Реклама -

