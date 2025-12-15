Френският външен министър: Русия е победена, Европа поема контрола над съдбата си

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че Русия е претърпяла политическо, военно и икономическо поражение, коментирайки развитието на войната в Украйна и текущите дипломатически усилия за намиране на изход от конфликта.

По думите му напредъкът на руските сили на фронта е минимален и се постига на изключително висока цена.

„Милиметровото придвижване на фронта се постига с цената на неизчислими човешки животи.“

Баро постави тези оценки в контекста на продължаващите в Берлин преговори между представители на Украйна, европейските държави и Съединените щати. Според него именно настоящата ситуация е подтикнала европейските страни да поемат по-активна роля в защитата на собствената си сигурност.

Френският външен министър подчерта, че Европа е взела „значими решения“, включително това за замразяване на руските активи, намиращи се на територията на Европейския съюз, за неопределен период от време.

„Руските активи, разположени в Европа, ще останат блокирани толкова дълго, колкото е необходимо – докато Русия и Владимир Путин не прекратят агресивната война и не изплатят репарации на Украйна.“

Изявлението на Баро идва на фона на засилените дипломатически контакти между ЕС и САЩ и дебатите в Европа за по-голяма стратегическа самостоятелност и дългосрочна подкрепа за Украйна.