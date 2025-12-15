Френският външен министър: Русия е победена, Европа поема контрола над съдбата си

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че Русия е претърпяла политическо, военно и икономическо поражение, коментирайки развитието на войната в Украйна и текущите дипломатически усилия за намиране на изход от конфликта.
- Реклама -
По думите му напредъкът на руските сили на фронта е минимален и се постига на изключително висока цена.
Баро постави тези оценки в контекста на продължаващите в Берлин преговори между представители на Украйна, европейските държави и Съединените щати. Според него именно настоящата ситуация е подтикнала европейските страни да поемат по-активна роля в защитата на собствената си сигурност.
Френският външен министър подчерта, че Европа е взела „значими решения“, включително това за замразяване на руските активи, намиращи се на територията на Европейския съюз, за неопределен период от време.
Изявлението на Баро идва на фона на засилените дипломатически контакти между ЕС и САЩ и дебатите в Европа за по-голяма стратегическа самостоятелност и дългосрочна подкрепа за Украйна.
Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че Русия е претърпяла политическо, военно и икономическо поражение, коментирайки развитието на войната в Украйна и текущите дипломатически усилия за намиране на изход от конфликта.
- Реклама -
По думите му напредъкът на руските сили на фронта е минимален и се постига на изключително висока цена.
Баро постави тези оценки в контекста на продължаващите в Берлин преговори между представители на Украйна, европейските държави и Съединените щати. Според него именно настоящата ситуация е подтикнала европейските страни да поемат по-активна роля в защитата на собствената си сигурност.
Френският външен министър подчерта, че Европа е взела „значими решения“, включително това за замразяване на руските активи, намиращи се на територията на Европейския съюз, за неопределен период от време.
Изявлението на Баро идва на фона на засилените дипломатически контакти между ЕС и САЩ и дебатите в Европа за по-голяма стратегическа самостоятелност и дългосрочна подкрепа за Украйна.
Този е видимо дрогиран, щом говори небивалици! Вероятно Франция или АФРОфранция иска да атакува Русия, какво ги спира, хайде, външен министре, поведи атаката?! Защо се страхуваш?! Най-много да си смениш после пола, за да не станеш затворник, а?!