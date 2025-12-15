НА ЖИВО
          Тенис

          Григор Димитров с нов наставник от идния сезон

          Тове е белгиецът Ксавие Малис

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Григор Димитров има нов треньор. Тове е белгиецът Ксавие Малис, информира Тенискафе. Двамата вече се готвят за новия сезон в Дубай.

          45-годишният Малис е бивш №19 в света, а след края на състезателната си кариера през 2020-а се насочи към треньорска дейност.

          Най-успешен бе тригодишният му период като треньор на Алексей Попирин. Под негово ръководство австралиецът спечели титлата в Синсинати през 2024 и влезе в топ 25, което донесе на Малис номинацията за “Треньор на годината”.

          Партньорството им приключи през март тази година, а след това Малис за кратко тренираше Талон Грикспор и Инчаокете Бу. В по-ранни етапи белгиецът бе наставник на Рубен Бемелманс и Лойд Харис.

          Григор и Малис се познават отлично още от състезателните дни на белгиеца. Двамата имат три мача помежду си в периода 2012-2013 с 2-1 победи в полза на българина.

          Димитров бе в търсене на нов треньор, след като в края на сезона се раздели с Джейми Делгадо, с чиято помощ стигна до завръщане в топ 10.

          Останалите членове в екипа на Димитров остават тези, с които той бе при завръщането си на корта по време на Мастърса в Париж – физиотерапевтът Марк Бендър и треньорът по физическа подготовка Ютака Накамура.

          Началото на сезон 2026 за Григор ще бъде на един от любимите му турнири – АТР 250 в Бризбън, където е двукратен шампион.

