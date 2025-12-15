НА ЖИВО
          Хосе Антонио Каст печели президентските избори в Чили с близо 60% и получи поздравления от САЩ

          Снимка: БГНЕС
          Консервативният либерален кандидат Хосе Антонио Каст спечели втория тур на президентските избори в Чили, изпреварвайки лявата кандидатка Жанет Хара, която официално призна поражението си в обръщение към нацията.

          Според първите официални резултати, публикувани в неделя вечерта и базирани на преброяването на около 20% от бюлетините, Каст получава 59,83% от гласовете, срещу 40,17% за Хара. В изборите, които бяха задължителни, право на глас имаха близо 16 милиона избиратели.

          На първия тур Жанет Хара водеше с 26,71%, докато Каст получи 24,12%, но за втория тур консервативният кандидат беше фаворит според избирателните съюзи и социологическите проучвания.

          Изборната победа на Каст предизвика международни реакции. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио приветства избирането му и подчерта стратегическото значение на резултата.

          „Под ръководството на Хосе Антонио Каст ние сме уверени, че Чили ще постигне общи приоритети, включително укрепване на обществената безопасност, прекратяване на незаконната имиграция и съживяване на търговските ни отношения“, заяви Рубио.

          Според американската дипломация новоизбраният президент на Чили е лидер с възгледи, по-близки до тези на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, което поставя страната сред държавите в Латинска Америка с по-ясно изразен десен политически курс.

