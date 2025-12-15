Християна Гутева ръководи мач на ПСЖ

Българската топсъдийка Християна Гутева ще ръководи мача от груповата фаза на Шампионската лига при жените между Бенфика и ПСЖ. Срещата е в сряда (17 декември), от 22:00 часа на стадион „Естадио да Луш“ в Лисабон.

Съдийската бригада ще бъде българо-украинска: странични съдии са Свитлана Грушко (Украйна) и Павлета Рашкова (България), четвърти съдия – Георги Гинчев, а главен-ВАР – Никола Попов. Съдийски наблюдател е Шарън Слютс (Белгия), а делегат на УЕФА Камелия Николае (Румъния).

За Гутева това ще бъде втори мач този сезон в женската Шампионска лига след двубоя между Льовен и Рома на 20 ноември.

Бенфика и ПСЖ имат по една точка и вече са отпаднали от борбата за плейофния кръг. От този сезон турнирът се провежда по формулата на мъжката Шампионска лига – единна група от 18 отбора, като първите 12 продължават напред.