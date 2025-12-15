НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Християна Гутева ръководи мач на ПСЖ

          Съдийската бригада ще бъде българо-украинска

          0
          6
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Българската топсъдийка Християна Гутева ще ръководи мача от груповата фаза на Шампионската лига при жените между Бенфика и ПСЖ. Срещата е в сряда (17 декември), от 22:00 часа на стадион „Естадио да Луш“ в Лисабон.

          - Реклама -

          Съдийската бригада ще бъде българо-украинска: странични съдии са Свитлана Грушко (Украйна) и Павлета Рашкова (България), четвърти съдия – Георги Гинчев, а главен-ВАР – Никола Попов. Съдийски наблюдател е Шарън Слютс (Белгия), а делегат на УЕФА Камелия Николае (Румъния).

          За Гутева това ще бъде втори мач този сезон в женската Шампионска лига след двубоя между Льовен и Рома на 20 ноември.

          Бенфика и ПСЖ имат по една точка и вече са отпаднали от борбата за плейофния кръг. От този сезон турнирът се провежда по формулата на мъжката Шампионска лига – единна група от 18 отбора, като първите 12 продължават напред.

          Българската топсъдийка Християна Гутева ще ръководи мача от груповата фаза на Шампионската лига при жените между Бенфика и ПСЖ. Срещата е в сряда (17 декември), от 22:00 часа на стадион „Естадио да Луш“ в Лисабон.

          - Реклама -

          Съдийската бригада ще бъде българо-украинска: странични съдии са Свитлана Грушко (Украйна) и Павлета Рашкова (България), четвърти съдия – Георги Гинчев, а главен-ВАР – Никола Попов. Съдийски наблюдател е Шарън Слютс (Белгия), а делегат на УЕФА Камелия Николае (Румъния).

          За Гутева това ще бъде втори мач този сезон в женската Шампионска лига след двубоя между Льовен и Рома на 20 ноември.

          Бенфика и ПСЖ имат по една точка и вече са отпаднали от борбата за плейофния кръг. От този сезон турнирът се провежда по формулата на мъжката Шампионска лига – единна група от 18 отбора, като първите 12 продължават напред.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Фенове на Ботев (Пд) блокираха важен булевард

          Станимир Бакалов -
          Привърженици на Ботев Пловдив организираха протест срещу забавянето на строителството на стадион „Христо Ботев“. Шествието започна от „Колежа“ и завърши пред сградата на Община...
          Спорт

          Стоичков вкара на Лудогорец, но Септември отпадна

          Станимир Бакалов -
          Лудогорец е последният 1/4-финалист в турнира за Купата на България.  Грандът от Разград победи Септември с 3:1 като гост и продължава напред в турнира. С дубъл...
          Други

          Карлос Насар: Оставам в България заради Асен Златев

          Николай Минчев -
          Олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар говори пред медиите след извънредното Общо събрание на Българската федерация по вдигане на тежести. На него Асен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions