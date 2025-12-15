НА ЖИВО
          Христо Попов: Хората от протестите искат мир, нов изборен кодекс и фокус върху вътрешната политика

          Златина Петкова
          „Христо Попов: Хората от протестите искат мир, нов изборен кодекс и фокус върху вътрешната политика.“

          Това каза ИТ експертът Христо Попов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Попов обясни, че с помощта на изкуствения интелект е успял много бързо да обобщи желанията на недоволните хора от площада.

          Специалистът обясни, че според разработения от него план мирът е постижим чрез провеждането на референдуми във всички държави. Той коментира и войната в Украйна.

          „Ябълката на раздора е, че Европа иска Украйна да влезе в Европейския съюз и в НАТО, а Русия не иска. Не могат да ес разберат и ще подпалят земята заради едно членство в някакъв съюз, вместо да питат хората какво искат“, заяви още гостът.

