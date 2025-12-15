„Христо Попов: Хората от протестите искат мир, нов изборен кодекс и фокус върху вътрешната политика.“

Това каза ИТ експертът Христо Попов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Попов обясни, че с помощта на изкуствения интелект е успял много бързо да обобщи желанията на недоволните хора от площада.

Специалистът обясни, че според разработения от него план мирът е постижим чрез провеждането на референдуми във всички държави. Той коментира и войната в Украйна.