Илия Кузманов поема временно Пето РПУ в София

Временно изпълняващ длъжността началник на Пето районно управление в София ще бъде Илия Кузманов. Това съобщи директорът на СДВР Любомир Николов по време на брифинг.
Решението идва след мащабната акция на 12 декември в София и Ловеч, при която бяха задържани досегашният началник на Пето РПУ Пламен Максимов и още служители на МВР. Разследването е срещу организирана престъпна група за разпространение на големи количества наркотични вещества и корупция.
По думите му в групата е участвал и оперативен работник с над 13 години стаж, който е работел основно по линия „Наркотици“, както и жена – служител на МВР с около пет години опит.
Директорът на СДВР е изпратил официално искане до Министерството на вътрешните работи за отстраняване на всички служители, за които има данни за участие в престъпната група.
В същото време Николов подчерта, че към момента не може да се говори за дисциплинарни нарушения, преди да има съдебни решения.
Разследването срещу групата продължава, като по случая вече са обвинени седем души, сред които и действащи служители на полицията. Случаят предизвика сериозен обществен отзвук и отново постави въпроса за контрола и вътрешната сигурност в системата на МВР.
