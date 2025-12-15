Илиян Филипов: Намалихме дълговете от 9 милиона на по-малко от 5 милиона

Собственикът на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, обяви, че под негово управление за по-малко от половин година дълговете на клуба са намалели с няколко милиона. По-конкретно те са били близо 9 милиона лева, а към 14 декември 2025 г. цифрата вече е под 5 милиона лева.

Бизнесменът коментира и предстоящият протест в центъра на Пловдив, продиктуван от негодуванието по бавещото се завършване на стадион „Христо Ботев“.

Пълната публикация гласи:

„Днес ви пиша с гордост, вяра и отговорност.

След 5,5 месеца управление на клуба мога да кажа ясно:

Ботев оцеля.

И не просто оцеля – Ботев отново диша, изправя се и върви напред.

Поехме ПФК Ботев Пловдив в един от най-тежките моменти в историята му – с 6,8 милиона лева дълг по документи, а реално – близо 9 милиона лева.

Днес, благодарение на общите ни усилия, задълженията на клуба са под 5 милиона лева.

Това не са обещания – това са факти, извоювани с труд и лишения.

От сърце благодаря на всички приятели, партньори и фирми, които припознаха нашата борба и застанаха до Ботев с рекламни договори, за да има приходи, стабилност и бъдеще.

Приятели, без вашата подкрепа тази битка нямаше как да бъде спечелена.

Всички знаете – активът на един футболен клуб са неговите футболисти.

На 29.06.2025 г. Ботев разполагаше с футболисти на стойност 3,5 милиона евро.

Към днешна дата Ботев притежава футболисти за 10,7 милиона евро.

Това означава перспектива, сигурност и самочувствие за бъдещето.

И на терена вървим напред.

Ботев е 11-и в класирането и 5 точки над зоната за изпадане.

Вчера се класирахме за четвъртфинал за Купата на България и променихме 31-годишна черна статистика, побеждавайки Спартак Варна с 0:2 на техния стадион.

Днес направихме още една важна крачка – върнахме живота на „Колежа“.

С откриването на Коледен базар „Колежа“ показахме, че стадионът не е просто бетон и трибуни, а сърцето на Ботев.

Въпреки всички пречки и административни спънки, които ни бяха и продължават да ни се поставят от кмета на града Костадин Димитров, ние не се отказахме.

Преборихме се и отворихме базара.

Същото протакане и фалшиви обещания срещаме и при разговорите за подписването на договора за последния етап на стадион „Христо Ботев“.

И въпреки всичко това аз съм щастлив, защото знам едно:

Ботев го има. И Ботев ще го има.

Затова заявявам ясно и категорично:

Неуважаеми г-н Димитров,

колкото и да се опитвате да пречите и да саботирате ПФК Ботев Пловдив – няма да успеете.

Ботев ще бъде по-силен от всякога.

А на вас ви остават да взимате още 48 заплати от гражданите на Пловдив.

Не съм сигурен обаче, че ще успеете да си ги вземете всички.

Скъпи ботевисти,

пътят няма да е лек, но ние никога не сме търсили лесното.

С вас до нас, с пълни трибуни и с жълто-черно сърце – Ботев няма как да бъде спрян.“