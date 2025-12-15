ISW: Русия няма да приеме поправките на Киев и Европа за мира в Украйна

Русия поставя условия за отхвърляне на предложенията по плана на мир от Украйна и Европа, след като преди това отхвърли ключови точки от предложенията на САЩ, които са били „силно благоприятни“ за Кремъл, пише Институтът за изследване на войната (ISW), цитиран от УНИАН.

По-специално, Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, заяви, че Русия „много ясно“ е изразила позицията си и ще има „силни възражения“, ако Украйна и Европа изменят мирния план.

Според него Русия няма да приеме разпоредби, свързани с различни „териториални въпроси“, включително всякакви дискусии за демилитаризирана „буферна“ зона в Донбас.

В същото време прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Русия не е заинтересована от преразглеждане на европейската позиция по мирното споразумение.

ISW припомни, че на 11 декември руският външен министър Сергей Лавров отхвърли седем точки от американския мирен план, включително разпоредбите на първоначалния план за териториален обмен въз основа на линията на контакт и предоставянето на гаранции за сигурност за Украйна.