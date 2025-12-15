НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ISW: Русия няма да приеме поправките на Киев и Европа за мира в Украйна

          0
          56
          Кремъл
          Кремъл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия поставя условия за отхвърляне на предложенията по плана на мир от Украйна и Европа, след като преди това отхвърли ключови точки от предложенията на САЩ, които са били „силно благоприятни“ за Кремъл, пише Институтът за изследване на войната (ISW), цитиран от УНИАН.

          - Реклама -

          По-специално, Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, заяви, че Русия „много ясно“ е изразила позицията си и ще има „силни възражения“, ако Украйна и Европа изменят мирния план.

          Според него Русия няма да приеме разпоредби, свързани с различни „териториални въпроси“, включително всякакви дискусии за демилитаризирана „буферна“ зона в Донбас.

          В същото време прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Русия не е заинтересована от преразглеждане на европейската позиция по мирното споразумение.

          ISW припомни, че на 11 декември руският външен министър Сергей Лавров отхвърли седем точки от американския мирен план, включително разпоредбите на първоначалния план за териториален обмен въз основа на линията на контакт и предоставянето на гаранции за сигурност за Украйна.

          Русия поставя условия за отхвърляне на предложенията по плана на мир от Украйна и Европа, след като преди това отхвърли ключови точки от предложенията на САЩ, които са били „силно благоприятни“ за Кремъл, пише Институтът за изследване на войната (ISW), цитиран от УНИАН.

          - Реклама -

          По-специално, Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, заяви, че Русия „много ясно“ е изразила позицията си и ще има „силни възражения“, ако Украйна и Европа изменят мирния план.

          Според него Русия няма да приеме разпоредби, свързани с различни „териториални въпроси“, включително всякакви дискусии за демилитаризирана „буферна“ зона в Донбас.

          В същото време прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Русия не е заинтересована от преразглеждане на европейската позиция по мирното споразумение.

          ISW припомни, че на 11 декември руският външен министър Сергей Лавров отхвърли седем точки от американския мирен план, включително разпоредбите на първоначалния план за териториален обмен въз основа на линията на контакт и предоставянето на гаранции за сигурност за Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Рунаците нанесоха удари по съоръжения за доставки на западно оръжие за ВСУ

          Иван Христов -
          Руската армия е атакувала съоръжения, използвани за доставка на западни оръжия за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано...
          Война

          Украински военен: Руската армия пресече границата на Днепропетровска област в още една точка, нататък е открито пространство до Павлоград

          Иван Христов -
          Руската армия се опитва да разшири зоната си на контрол около Покровск, съобщава украинският военен Станислав Бунятов „Осман“. Член на Telegram канала „Говорять Снайпер...
          Война

          ВСУ хвърлиха „Азов“ да разкъсат обкръжението при Покровск

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са прехвърлили бойци от „Азов“ в надежда да разкъсат обкръжението при Покровск, съобщава пред РИА Новости източник от силовите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions