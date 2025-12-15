НА ЖИВО
          България

          Ивайло Илиев: Няма по-хубаво нещо от това младите хора да се политизират

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Няма по-хубаво нещо от това младите хора да се политизират. Тях ги изкараха на протеста силните послания, поднесени по много достъпен начин. Има вече и доклади, в които се вижда колко стотици пъти се е повишило политическото съдържание в социалните мрежи.“

          Това каза политологът Ивайло Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Илиев посочи, че след втория протест е станало модерно сред поколението Z да се излиза на площада, за да се изразява недоволство. Появили са се слогани от рода на „Не я води на вечеря, заведи я на протест!“ и други. Гостът допълни обаче, че не бива да определяме протестите единствено като такива на младите, защото в тях са участвали хора на всякаква възраст.

          Политологът коментира думите на народен представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“, че лица от генерацията Z могат да намерят място в листите за предстоящите избори. По думите му дали това ще се случи по този начин предстои да разберем, когато дойде моментът за редене на въпросните листи.

          1 коментар

          1. защо не ходиш да учиш нещо полезно и сериозно, а си се захванал с политология? Успех ли не ти достига или си осъзнал, че при властта е ,,на живота лекото и на хляба мекото“? Като поживееш 40-50 год. тогава давай акъл.

