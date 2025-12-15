Ивайло Илиев: Няма по-хубаво нещо от това младите хора да се политизират

„Няма по-хубаво нещо от това младите хора да се политизират. Тях ги изкараха на протеста силните послания, поднесени по много достъпен начин. Има вече и доклади, в които се вижда колко стотици пъти се е повишило политическото съдържание в социалните мрежи.“

Това каза политологът Ивайло Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Илиев посочи, че след втория протест е станало модерно сред поколението Z да се излиза на площада, за да се изразява недоволство. Появили са се слогани от рода на „Не я води на вечеря, заведи я на протест!“ и други. Гостът допълни обаче, че не бива да определяме протестите единствено като такива на младите, защото в тях са участвали хора на всякаква възраст.

Политологът коментира думите на народен представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“, че лица от генерацията Z могат да намерят място в листите за предстоящите избори. По думите му дали това ще се случи по този начин предстои да разберем, когато дойде моментът за редене на въпросните листи.