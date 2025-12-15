Ивайло Илиев: Няма по-хубаво нещо от това младите хора да се политизират

Това каза политологът Ивайло Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Илиев посочи, че след втория протест е станало модерно сред поколението Z да се излиза на площада, за да се изразява недоволство. Появили са се слогани от рода на „Не я води на вечеря, заведи я на протест!“ и други. Гостът допълни обаче, че не бива да определяме протестите единствено като такива на младите, защото в тях са участвали хора на всякаква възраст.
Политологът коментира думите на народен представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“, че лица от генерацията Z могат да намерят място в листите за предстоящите избори. По думите му дали това ще се случи по този начин предстои да разберем, когато дойде моментът за редене на въпросните листи.
защо не ходиш да учиш нещо полезно и сериозно, а си се захванал с политология? Успех ли не ти достига или си осъзнал, че при властта е ,,на живота лекото и на хляба мекото“? Като поживееш 40-50 год. тогава давай акъл.