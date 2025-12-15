Бившият народен представител Яне Янев, познат от активната си политическа кариера в миналото, днес е изцяло посветен на животновъдството. Той е заменил костюмите и вратовръзките с работно облекло, управлявайки стопанство с около 500 животни от породата „Блек Ангус“. Фермите му са разположени в района на Сандански и в Западна България, близо до Белоградчишките скали.

В откровен разговор Янев споделя, че се чувства много по-добре сред животните, отколкото в Народното събрание. „В Народното събрание средата е отровна“, категоричен е бившият политик, докато показва новородено теле, за което се грижи лично. Според него в политиката вече не е останало нищо политическо, а държавата е имала ред само за обикновените граждани, но не и за „министри, депутати, олигарси и кметове феодали“.

Янев, чието първо висше образование е инженер-агроном, разказва, че е седмо поколение скотовъд. Той следва философията на своите предци, включително на дядо си, на когото е кръстен, и на прадядо си, който е бил околийски управител на Пиринска Македония и е лежал в затвора с Александър Стамболийски. „Там, където слънце не влиза, болестта не излиза“, цитира той дядо си, обяснявайки защо животните му се отглеждат пасищно и природосъобразно, без затваряне в обори.

Стопанството е изградено върху бивши запустели дворове, които Янев и екипът му възстановяват сграда по сграда в продължение на десетилетие. Екипът му включва млади хора, сред които и специалист по информационни технологии, завършил в Холандия, който е избрал селото заради желанието за чиста храна.

Бившият депутат отправя остри критики към състоянието на месната индустрия в страната. Той недоумява защо българските власти не реагират на факта, че огромен процент от телешкото месо е вносно, а на етикетите масово пише „българско качество“. „Скрита ли е първичната суровина, всичко останало за мен е химия“, заявява Янев и подчертава, че България е единствената държава в ЕС, която не работи по системата за категоризиране на трупното месо.

Към момента Янев е затворил производствения цикъл, разполагайки със собствена кланица и електронен магазин. Той планира да организира дни на отворените врати, за да могат хората да видят на място процеса на „истинско производство“, базирано на природните закони, а не на химията.