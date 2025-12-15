НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Яне Янев смени „отровната“ среда в парламента с отглеждане на био ангус и езда в планината

          0
          10
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Бившият народен представител Яне Янев, познат от активната си политическа кариера в миналото, днес е изцяло посветен на животновъдството. Той е заменил костюмите и вратовръзките с работно облекло, управлявайки стопанство с около 500 животни от породата „Блек Ангус“. Фермите му са разположени в района на Сандански и в Западна България, близо до Белоградчишките скали.

          - Реклама -

          В откровен разговор Янев споделя, че се чувства много по-добре сред животните, отколкото в Народното събрание. „В Народното събрание средата е отровна“, категоричен е бившият политик, докато показва новородено теле, за което се грижи лично. Според него в политиката вече не е останало нищо политическо, а държавата е имала ред само за обикновените граждани, но не и за „министри, депутати, олигарси и кметове феодали“.

          Янев, чието първо висше образование е инженер-агроном, разказва, че е седмо поколение скотовъд. Той следва философията на своите предци, включително на дядо си, на когото е кръстен, и на прадядо си, който е бил околийски управител на Пиринска Македония и е лежал в затвора с Александър Стамболийски. „Там, където слънце не влиза, болестта не излиза“, цитира той дядо си, обяснявайки защо животните му се отглеждат пасищно и природосъобразно, без затваряне в обори.

          Стопанството е изградено върху бивши запустели дворове, които Янев и екипът му възстановяват сграда по сграда в продължение на десетилетие. Екипът му включва млади хора, сред които и специалист по информационни технологии, завършил в Холандия, който е избрал селото заради желанието за чиста храна.

          Бившият депутат отправя остри критики към състоянието на месната индустрия в страната. Той недоумява защо българските власти не реагират на факта, че огромен процент от телешкото месо е вносно, а на етикетите масово пише „българско качество“. „Скрита ли е първичната суровина, всичко останало за мен е химия“, заявява Янев и подчертава, че България е единствената държава в ЕС, която не работи по системата за категоризиране на трупното месо.

          Към момента Янев е затворил производствения цикъл, разполагайки със собствена кланица и електронен магазин. Той планира да организира дни на отворените врати, за да могат хората да видят на място процеса на „истинско производство“, базирано на природните закони, а не на химията.

          Бившият народен представител Яне Янев, познат от активната си политическа кариера в миналото, днес е изцяло посветен на животновъдството. Той е заменил костюмите и вратовръзките с работно облекло, управлявайки стопанство с около 500 животни от породата „Блек Ангус“. Фермите му са разположени в района на Сандански и в Западна България, близо до Белоградчишките скали.

          - Реклама -

          В откровен разговор Янев споделя, че се чувства много по-добре сред животните, отколкото в Народното събрание. „В Народното събрание средата е отровна“, категоричен е бившият политик, докато показва новородено теле, за което се грижи лично. Според него в политиката вече не е останало нищо политическо, а държавата е имала ред само за обикновените граждани, но не и за „министри, депутати, олигарси и кметове феодали“.

          Янев, чието първо висше образование е инженер-агроном, разказва, че е седмо поколение скотовъд. Той следва философията на своите предци, включително на дядо си, на когото е кръстен, и на прадядо си, който е бил околийски управител на Пиринска Македония и е лежал в затвора с Александър Стамболийски. „Там, където слънце не влиза, болестта не излиза“, цитира той дядо си, обяснявайки защо животните му се отглеждат пасищно и природосъобразно, без затваряне в обори.

          Стопанството е изградено върху бивши запустели дворове, които Янев и екипът му възстановяват сграда по сграда в продължение на десетилетие. Екипът му включва млади хора, сред които и специалист по информационни технологии, завършил в Холандия, който е избрал селото заради желанието за чиста храна.

          Бившият депутат отправя остри критики към състоянието на месната индустрия в страната. Той недоумява защо българските власти не реагират на факта, че огромен процент от телешкото месо е вносно, а на етикетите масово пише „българско качество“. „Скрита ли е първичната суровина, всичко останало за мен е химия“, заявява Янев и подчертава, че България е единствената държава в ЕС, която не работи по системата за категоризиране на трупното месо.

          Към момента Янев е затворил производствения цикъл, разполагайки със собствена кланица и електронен магазин. Той планира да организира дни на отворените врати, за да могат хората да видят на място процеса на „истинско производство“, базирано на природните закони, а не на химията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Ивайло Илиев: Няма по-хубаво нещо от това младите хора да се политизират

          Златина Петкова -
          "Няма по-хубаво нещо от това младите хора да се политизират. Тях ги изкараха на протеста силните послания, поднесени по много достъпен начин. Има вече...
          Общество

          Разбиха протестната прасе-касичка на ПП в Триъгълника на властта (СНИМКИ)

          Десислава Димитрова -
          Поставената от ПП протестна арт инсталация – огромната прасе-касичка в Триъгълника на властта между парламента, Министерския съвет и президентството – е била разрушена.
          Политика

          Калоян Методиев: ГЕРБ, БСП и ИТН са се разпрали да пътуват за сметка на българския народ

          Златина Петкова -
          "Една седмица на Рая Назарян в Осака струва на българите 15 000 лева. Тошоко Йорданов и Мая Димитрова от БСП също са били за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions