      понеделник, 15.12.25
          Политика

          Кабинетът предлага удължителен бюджет, за да гарантира плащанията през 2026 г.

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на редовните бюджетни закони за следващата година. Това съобщиха от правителството.

          Проектът предвижда прилагането на удължителен бюджет до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

          От Министерския съвет уточняват, че при липса на приет държавен бюджет в началото на бюджетната година се прилага чл. 87 от Закона за публичните финанси. Тази разпоредба урежда събирането на приходите, извършването на разходите, предоставянето на трансфери и поемането на държавен дълг, като се отчитат вече приети актове на Народното събрание и решения на Министерския съвет, както и одобрените фискални цели в средносрочната бюджетна прогноза.

          С предложения законопроект се създава правна рамка, която да гарантира нормалното функциониране на държавата и общините, както и да осигури правна сигурност за гражданите. Целта е да бъдат защитени правата им при изплащането на възнаграждения, пенсии, социални помощи и други социални плащания, както и при ползването на данъчни преференции и извършването на останалите публични разходи.

          Правителството подчертава, че удължителният бюджет е временна мярка, насочена към стабилност и предвидимост, докато парламентът приеме пълната бюджетна рамка за 2026 г.

