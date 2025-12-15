НА ЖИВО
      понеделник, 15.12.25
          Калас с твърдо предупреждение: Ако Украйна падне, следва цяла Европа

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          До края на седмицата Европейският съюз трябва да вземе решение за бъдещото финансиране на Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти в Брюксел преди заседанието на европейските външни министри, съобщи БТА.

          По думите ѝ предстоящото заседание на Европейския съвет няма да приключи без ясно решение по този въпрос, тъй като подкрепата за Украйна остава ключов приоритет за Съюза.

          „Заплахите на Русия трябва да се възприемат като заплахи – нищо повече и нищо по-малко. ЕС трябва да остане единен.“

          Калас отбеляза, че не всички държави членки имат еднакъв исторически и политически опит с Русия, което обяснява различията в оценките за реалността на руските закани. Въпреки това, според нея, подценяването на риска би било сериозна грешка.

          По темата за членството на Украйна в НАТО тя подчерта, че страните се присъединяват към Алианса, за да не бъдат нападани от Русия – както вече направиха Швеция, Финландия и балтийските държави. Ако членството на Украйна в НАТО не е възможно на този етап, ЕС трябва да търси реални алтернативи.

          „Това не може да бъдат само документи и обещания. Трябват истински войски и реални способности, за да може Украйна да се отбранява.“

          Калас отправи и едно от най-категоричните си предупреждения досега относно намеренията на Кремъл.

          „Трябва да разберем, че Путин няма да спре в Донбас. Ако го получи, ще продължи със завземането на цялата страна.“

          Според първия дипломат на ЕС падането на Украйна би застрашило и други региони, което превръща подкрепата за Киев не просто в солидарност, а в стратегическа необходимост за сигурността на Европа.

