      понеделник, 15.12.25
          Калоян Методиев: ГЕРБ, БСП и ИТН са се разпрали да пътуват за сметка на българския народ

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Една седмица на Рая Назарян в Осака струва на българите 15 000 лева. Тошоко Йорданов и Мая Димитрова от БСП също са били за седмица в Осака и за тях сме платили по 15 000 лева. По това време там е имало изложение. Това е туризъм. Никога нямаше да направя проблем, ако командировката имаше добавена стойност, ако например беше сключен важен за държавата договор.“

          Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Методиев даде информация за командировките на народните представители от началото на годината до 31 октомври. Информацията е получил по официален път от администрацията на парламента.

          „За командировка на Кирил Добрев от БСП във Франция сме платили 6 000 лева и това е за четири дни. Правителственият самолет се е използвал за пътуване на четирима души, при положение че е 120-местен. ГЕРБ, БСП и ИТН са се разпрали да пътуват“, каза още гостът.

