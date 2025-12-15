Калоян Методиев: ГЕРБ, БСП и ИТН са се разпрали да пътуват за сметка на българския народ

„Една седмица на Рая Назарян в Осака струва на българите 15 000 лева. Тошоко Йорданов и Мая Димитрова от БСП също са били за седмица в Осака и за тях сме платили по 15 000 лева. По това време там е имало изложение. Това е туризъм. Никога нямаше да направя проблем, ако командировката имаше добавена стойност, ако например беше сключен важен за държавата договор.“