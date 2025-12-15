НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Калоян Методиев: Инициативата „Магазини за хората“ се оказа абсолютна измама

          0
          29
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Магазини за хората“ се оказа абсолютна измама. Първо щяха да бъдат из цялата страна, а сега се оказаха само в Куклен и не са магазини, а щандове.“

          Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Методиев управляващите, които вече са в оставка, хвърлят прах в очите на хората. Той допълни, че е важно не само какви са цените на въпросните стоки, а и какво е тяхното качество.

          „Това е абсолютен популизъм. Вместо да се занимават с овладяването на цените на храните, те откриха един щанд от кумува срама преди Коледа. Трябваше да хвърчат оставки в Министерство на земеделието заради това нещо“, посочи още гостът.

          „Магазини за хората“ се оказа абсолютна измама. Първо щяха да бъдат из цялата страна, а сега се оказаха само в Куклен и не са магазини, а щандове.“

          Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Методиев управляващите, които вече са в оставка, хвърлят прах в очите на хората. Той допълни, че е важно не само какви са цените на въпросните стоки, а и какво е тяхното качество.

          „Това е абсолютен популизъм. Вместо да се занимават с овладяването на цените на храните, те откриха един щанд от кумува срама преди Коледа. Трябваше да хвърчат оставки в Министерство на земеделието заради това нещо“, посочи още гостът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Христо Попов: Хората от протестите искат мир, нов изборен кодекс и фокус върху вътрешната политика

          Златина Петкова -
          "Христо Попов: Хората от протестите искат мир, нов изборен кодекс и фокус върху вътрешната политика." Това каза ИТ експертът Христо Попов, който беше гост в...
          Общество

          Дядо Коледа от Горна Оряховица помага на хора, изпаднали в беда

          Златина Петкова -
          Георги Симеонов е 42-годишен мъж от Горна Оряховица, който над десет години влиза в ролята на добрия старец, за да събужда детските усмивки и...
          Политика

          „Възраждане“ настоява Радев да свика КСНС заради рисковете около въвеждането на еврото

          Десислава Димитрова -
          От „Възраждане“ призовават президента Радев да свика КСНС, тъй като страната се намира в ситуация, при която може да приеме еврото без редовно правителство и без приет бюджет.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions