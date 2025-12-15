Калоян Методиев: Инициативата „Магазини за хората“ се оказа абсолютна измама

Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Методиев управляващите, които вече са в оставка, хвърлят прах в очите на хората. Той допълни, че е важно не само какви са цените на въпросните стоки, а и какво е тяхното качество.
