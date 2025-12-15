Калоян Методиев: Инициативата „Магазини за хората“ се оказа абсолютна измама

„Магазини за хората“ се оказа абсолютна измама. Първо щяха да бъдат из цялата страна, а сега се оказаха само в Куклен и не са магазини, а щандове.“

Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Методиев управляващите, които вече са в оставка, хвърлят прах в очите на хората. Той допълни, че е важно не само какви са цените на въпросните стоки, а и какво е тяхното качество.