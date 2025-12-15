Карлос Насар: Оставам в България заради Асен Златев

Олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар говори пред медиите след извънредното Общо събрание на Българската федерация по вдигане на тежести. На него Асен Златев беше избран за нов шеф на щангите.

„Едно от най-спокойните Общи събрания. Удовлетворен съм и се надяваме оттук-нататък да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на Федерацията да си върши работата. Умишлено станах да попитам някой има ли нещо против избрания президент Асен Златев, за да знаем дали да очакваме такова. Никой не се изправи и вече оттук-нататък, ако има такива жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа“, започна Насар и продължи:

„Винаги го допускам като вариант. Не мисля, че всичко ще бъде перфектно, но е хубаво да го няма това нещо, тъй като това ми дава тема за размишление и на мен както да правя оттук-нататък с кариерата си. Много е добре да няма такова нещо“, коментира той по отношение на потенциални жалби и призна:

„Асен Златев е човекът, който ме задържа тук в България и човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава, тъй като той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, условие и най-вече още медали“.

„Със сигурност страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство“, каза още Карлос Насар