НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Карлос Насар: Оставам в България заради Асен Златев

          "Със сигурност страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство" - каза олимпийският шампион по повод евентуалното преминаване към друга държава

          0
          23
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар говори пред медиите след извънредното Общо събрание на Българската федерация по вдигане на тежести. На него Асен Златев беше избран за нов шеф на щангите.

          - Реклама -

          „Едно от най-спокойните Общи събрания. Удовлетворен съм и се надяваме оттук-нататък да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на Федерацията да си върши работата. Умишлено станах да попитам някой има ли нещо против избрания президент Асен Златев, за да знаем дали да очакваме такова. Никой не се изправи и вече оттук-нататък, ако има такива жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа“, започна Насар и продължи:

          „Винаги го допускам като вариант. Не мисля, че всичко ще бъде перфектно, но е хубаво да го няма това нещо, тъй като това ми дава тема за размишление и на мен както да правя оттук-нататък с кариерата си. Много е добре да няма такова нещо“, коментира той по отношение на потенциални жалби и призна:

          „Асен Златев е човекът, който ме задържа тук в България и човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава, тъй като той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, условие и най-вече още медали“.

          „Със сигурност страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство“, каза още Карлос Насар

          Олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар говори пред медиите след извънредното Общо събрание на Българската федерация по вдигане на тежести. На него Асен Златев беше избран за нов шеф на щангите.

          - Реклама -

          „Едно от най-спокойните Общи събрания. Удовлетворен съм и се надяваме оттук-нататък да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на Федерацията да си върши работата. Умишлено станах да попитам някой има ли нещо против избрания президент Асен Златев, за да знаем дали да очакваме такова. Никой не се изправи и вече оттук-нататък, ако има такива жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа“, започна Насар и продължи:

          „Винаги го допускам като вариант. Не мисля, че всичко ще бъде перфектно, но е хубаво да го няма това нещо, тъй като това ми дава тема за размишление и на мен както да правя оттук-нататък с кариерата си. Много е добре да няма такова нещо“, коментира той по отношение на потенциални жалби и призна:

          „Асен Златев е човекът, който ме задържа тук в България и човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава, тъй като той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, условие и най-вече още медали“.

          „Със сигурност страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство“, каза още Карлос Насар

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Рокада в БФВТ – Асен Златев замени Стефан Ботев

          Николай Минчев -
          Асен Златев е новият президент на федерацията по вдигане на тежести. Рокадата стана факт след като Стефан Ботев бе освободен от поста. Събитията станаха...
          Футбол

          Ботев Пловдив пожела отлагане на мачовете за Купата на България

          Николай Минчев -
          Ръководството на Ботев Пловдив отправи предложение към организаторите на турнира за Купата на България. Те желаят да бъдат изтеглени с няколко седмици 1/4-финалите, за...
          Футбол

          ЦСКА пусна ново мобилно приложение

          Николай Минчев -
          ЦСКА реализира нова ключова стъпка към сплотяването на цялата „армейска“ общност и директната връзка с всеки свой фен. „Винаги един до друг!“ – вече...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions