Ръководителят на външната служба на ЕС Кая Калас призна, че членството на Украйна в НАТО вече не е на масата за преговори и призова ЕС да предостави „сериозни гаранции за сигурност“ в този случай. Тя направи това изявление при пристигането си на среща на външните министри на ЕС.

„Тъй като членството в НАТО вече не е на масата за преговори, ЕС трябва да подготви наистина сериозни гаранции за сигурност, а не просто някаква хартия. Това трябва да са реални войски, реални военни способности“, заяви тя.

Калас повтори фразата, че „Русия е нападнала 19 държави през последните 100 години, които никога не са нападали Русия“, която главният дипломат на ЕС сега използва във всяка реч за Руската федерация. Въз основа на това тя твърди, че разполагането на войски в Украйна под вида на „гаранции за сигурност“ е „по-необходимо за самите страни от ЕС“.

Калас също така призова за засилване на усилията за предоставяне на военна помощ на Украйна, като подчерта, че ЕС е успял да изпълни обещанието си да достави на Киев 2 милиона артилерийски снаряда тази година, без да предоставя подробности.