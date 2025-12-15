НА ЖИВО
          Киев може да остава по 22 часа на ден без електричество при мразовете от 5 градуса под нулата

          Удар по Киев
          Удар по Киев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски атакуват енергийната инфраструктура в различни региони на Украйна почти ежедневно. Ако руснаците не прекратят енергийния си терор и няма мирен „енергиен път“, както се случи миналата година, Киев ще бъде практически напълно без електричество, когато температурите паднат до -5 до -10 градуса по Целзий, заяви Олег Попенко, председател на Съюза на потребителите на комунални услуги на Украйна, предава „Зеркало недели“.

          Той прогнозира, че столицата ще бъде без ток от 20 до 22 часа на ден. Попенко отбеляза, че ключова подстанция в Киев е почти напълно разрушена, а преносният ѝ капацитет е минимален.

          „Покритието на Киев с вътрешно производство на електроенергия е 20-25% от това в Киевска област. Дефицитът на електроенергия в този регион е 70%“, подчерта той.

          Експертът отбеляза, че ако един или два „удара“ поразят подстанция „Киевска“ (подстанция, която получава електроенергия от Ровненската атомна електроцентрала (АЕЦ)), само 20-25% от мощността ще бъде използваема.

          „Ако температурата падне до -10 градуса, тогава 20-25% ще се превърнат в 10%. И столицата ще остане без ток“, добави Попенко.

          Война

          WP: Енергийната система на Украйна е на ръба на колапс, Киев и Източна Украйна са близо до блекаут

          Иван Христов -
          Енергийната система на Украйна е на ръба на колапс поради масираните руски обстрели, а Киев и Източна Украйна са близо до блекаут, съобщава The...
          Война

          DeepState: За четири години Русия е превзела 23 процента от Донецка област, а за това време Вермахтът стигна до Москва и обратно до Берлин

          Иван Христов -
          Анализаторите от DeepState изчисляват, че през последните три години и осем месеца руските войски са превзели 23% от Донецка област. В резултат на това...
          Война

          Руската армия премина Гайчур и превзе Песчаное в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Руската армия е преминала река Гайчур и е превзела населеното място Песчаное в Днепропетровска област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС. Песчаное...

