Киев може да остава по 22 часа на ден без електричество при мразовете от 5 градуса под нулата

Руските войски атакуват енергийната инфраструктура в различни региони на Украйна почти ежедневно. Ако руснаците не прекратят енергийния си терор и няма мирен „енергиен път“, както се случи миналата година, Киев ще бъде практически напълно без електричество, когато температурите паднат до -5 до -10 градуса по Целзий, заяви Олег Попенко, председател на Съюза на потребителите на комунални услуги на Украйна, предава „Зеркало недели“.

Той прогнозира, че столицата ще бъде без ток от 20 до 22 часа на ден. Попенко отбеляза, че ключова подстанция в Киев е почти напълно разрушена, а преносният ѝ капацитет е минимален.

„Покритието на Киев с вътрешно производство на електроенергия е 20-25% от това в Киевска област. Дефицитът на електроенергия в този регион е 70%“, подчерта той.

Експертът отбеляза, че ако един или два „удара“ поразят подстанция „Киевска“ (подстанция, която получава електроенергия от Ровненската атомна електроцентрала (АЕЦ)), само 20-25% от мощността ще бъде използваема.

„Ако температурата падне до -10 градуса, тогава 20-25% ще се превърнат в 10%. И столицата ще остане без ток“, добави Попенко.