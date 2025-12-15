НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Ключово заседание на Съвета „Общи въпроси“ за разширяването на ЕС

          0
          0
          Снимка: symbiot/Shutterstock
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министрите по европейските въпроси на държавите членки на Европейския съюз ще проведат във вторник, 16 декември, ключово заседание на Съвета „Общи въпроси“.

          - Реклама -

          Централна точка в дневния ред ще бъде официалното приемане на заключенията на Съвета относно политиката на разширяване, както и докладите за напредъка на страните кандидатки.

          Срещата на Съвета „Общи въпроси“ представлява финалната министерска стъпка преди заседанието на държавните и правителствените ръководители. Министрите ще обсъдят и финализират текста, който отразява официалната позиция на ЕС относно реформите и напредъка, постигнат от държавите, стремящи се към членство, сред които Украйна, Молдова, страните от Западните Балкани, Грузия и Турция.

          Очаква се на 16 декември министрите да дадат зелена светлина на документа, който ще очертае пътната карта на процеса на разширяване за следващата година.

          Приетите заключения ще бъдат предадени за окончателно стратегическо одобрение на Европейския съвет, който ще заседава по-късно през седмицата. По традиция Европейският съвет в средата на декември взема най-важните политически решения, включително за започване на преговори или предоставяне на кандидатски статут.

          БГНЕС припомня, че проектозаключенията на Европейския съвет призовават Северна Македония да изпълни ангажимента си за конституционни промени, за да може процесът на преговори да продължи.

          „Съветът отбелязва, че Северна Македония все още не е завършила конституционните промени, които е поела като ангажимент. Съветът потвърждава готовността си да свика нова междуправителствена конференция, без допълнителни отлагания или нови политически решения, когато Северна Македония изпълни това задължение, в съответствие с вътрешните си процедури“, гласи документът.

          На 17 декември лидерите на ЕС и страните от Западните Балкани ще се срещнат в Брюксел.

          Срещата, ръководена от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, ще даде възможност да бъде демонстрирана и потвърдена силата на стратегическите отношения между ЕС и Западните Балкани, както и ползите от това партньорство за гражданите.

          Антонио Коща ще представлява ЕС на срещата на върха заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а участие ще вземе и върховният представител на ЕС Кая Калас.

          В края на форума ще бъде приета декларация на срещата на върха ЕС – Западни Балкани, към която се очаква партньорите от региона да се присъединят и да я подкрепят.

          Министрите по европейските въпроси на държавите членки на Европейския съюз ще проведат във вторник, 16 декември, ключово заседание на Съвета „Общи въпроси“.

          - Реклама -

          Централна точка в дневния ред ще бъде официалното приемане на заключенията на Съвета относно политиката на разширяване, както и докладите за напредъка на страните кандидатки.

          Срещата на Съвета „Общи въпроси“ представлява финалната министерска стъпка преди заседанието на държавните и правителствените ръководители. Министрите ще обсъдят и финализират текста, който отразява официалната позиция на ЕС относно реформите и напредъка, постигнат от държавите, стремящи се към членство, сред които Украйна, Молдова, страните от Западните Балкани, Грузия и Турция.

          Очаква се на 16 декември министрите да дадат зелена светлина на документа, който ще очертае пътната карта на процеса на разширяване за следващата година.

          Приетите заключения ще бъдат предадени за окончателно стратегическо одобрение на Европейския съвет, който ще заседава по-късно през седмицата. По традиция Европейският съвет в средата на декември взема най-важните политически решения, включително за започване на преговори или предоставяне на кандидатски статут.

          БГНЕС припомня, че проектозаключенията на Европейския съвет призовават Северна Македония да изпълни ангажимента си за конституционни промени, за да може процесът на преговори да продължи.

          „Съветът отбелязва, че Северна Македония все още не е завършила конституционните промени, които е поела като ангажимент. Съветът потвърждава готовността си да свика нова междуправителствена конференция, без допълнителни отлагания или нови политически решения, когато Северна Македония изпълни това задължение, в съответствие с вътрешните си процедури“, гласи документът.

          На 17 декември лидерите на ЕС и страните от Западните Балкани ще се срещнат в Брюксел.

          Срещата, ръководена от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, ще даде възможност да бъде демонстрирана и потвърдена силата на стратегическите отношения между ЕС и Западните Балкани, както и ползите от това партньорство за гражданите.

          Антонио Коща ще представлява ЕС на срещата на върха заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а участие ще вземе и върховният представител на ЕС Кая Калас.

          В края на форума ще бъде приета декларация на срещата на върха ЕС – Западни Балкани, към която се очаква партньорите от региона да се присъединят и да я подкрепят.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Шефът на MI6: Путин пренаписва правилата на конфликтите, изнасяйки хаос по света

          Красимир Попов -
          Решимостта на руския президент Владимир Путин да изнася хаос по света пренаписва правилата на конфликтите и създава нови предизвикателства пред сигурността, заяви Блейз Метруели,...
          Политика

          Турция свали дрон, приближил се към въздушното ѝ пространство над Черно море

          Красимир Попов -
          Турция е свалила дрон, който е „загубил управление“ и се е приближавал към турското въздушно пространство откъм Черно море, съобщи Министерството на отбраната на...
          Икономика

          Стачка затвори „Лувъра“ след скандали със сигурността и условията на труд

          Красимир Попов -
          Музеят „Лувър“ в Париж остана затворен на 15 декември, след като служителите започнаха стачка заради условията на труд и заплащането, близо два месеца след...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions