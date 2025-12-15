Ключово заседание на Съвета „Общи въпроси“ за разширяването на ЕС

Министрите по европейските въпроси на държавите членки на Европейския съюз ще проведат във вторник, 16 декември, ключово заседание на Съвета „Общи въпроси“.

Централна точка в дневния ред ще бъде официалното приемане на заключенията на Съвета относно политиката на разширяване, както и докладите за напредъка на страните кандидатки.

Срещата на Съвета „Общи въпроси“ представлява финалната министерска стъпка преди заседанието на държавните и правителствените ръководители. Министрите ще обсъдят и финализират текста, който отразява официалната позиция на ЕС относно реформите и напредъка, постигнат от държавите, стремящи се към членство, сред които Украйна, Молдова, страните от Западните Балкани, Грузия и Турция.

Очаква се на 16 декември министрите да дадат зелена светлина на документа, който ще очертае пътната карта на процеса на разширяване за следващата година.

Приетите заключения ще бъдат предадени за окончателно стратегическо одобрение на Европейския съвет, който ще заседава по-късно през седмицата. По традиция Европейският съвет в средата на декември взема най-важните политически решения, включително за започване на преговори или предоставяне на кандидатски статут.

БГНЕС припомня, че проектозаключенията на Европейския съвет призовават Северна Македония да изпълни ангажимента си за конституционни промени, за да може процесът на преговори да продължи.

„Съветът отбелязва, че Северна Македония все още не е завършила конституционните промени, които е поела като ангажимент. Съветът потвърждава готовността си да свика нова междуправителствена конференция, без допълнителни отлагания или нови политически решения, когато Северна Македония изпълни това задължение, в съответствие с вътрешните си процедури“, гласи документът.

На 17 декември лидерите на ЕС и страните от Западните Балкани ще се срещнат в Брюксел.

Срещата, ръководена от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, ще даде възможност да бъде демонстрирана и потвърдена силата на стратегическите отношения между ЕС и Западните Балкани, както и ползите от това партньорство за гражданите.

Антонио Коща ще представлява ЕС на срещата на върха заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а участие ще вземе и върховният представител на ЕС Кая Калас.

В края на форума ще бъде приета декларация на срещата на върха ЕС – Западни Балкани, към която се очаква партньорите от региона да се присъединят и да я подкрепят.