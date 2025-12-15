НА ЖИВО
          Командирът на 93-а механизирана бригада на ВСУ: 600 хиляди професионални бойци ще са напълно достатъчни на Украйна

          Едно от исканията на Русия в мирните преговори е намаляване на числеността на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). По-конкретно, медийни изтичания споменават цифри от 600 000 или 800 000 войници. Шамил Крутков, командир на 93-а механизирана бригада „Холодни Яр“, заяви в интервю пред „Новинарне“, че това всъщност е повече от достатъчно за мирно време.

          „Ако става въпрос за професионално обучена армия от 600 000 души, тя със сигурност не е по-лоша от това, което имаме сега. Армията разполага с огромен брой частично годни, бездействащи и непрофесионални служители. Но 600 000 професионалисти ще бъдат достатъчни, за да се изгради многослойна, устойчива отбрана и да се разширят техническите възможности, така че врагът дори да не помисли за започване на офанзива“, посочи той.

          Военният отбеляза, че армията ще се развива и укрепва, ако има „достойни хора, професионални командири“ и е адекватно платена.

          Според Крутков Русия няма да започне ново нашествие, ако разбере, че Украйна има силна армия.

           „Русия започна войната през 2022 г., защото разбра, че украинската армия не може напълно да спре руската офанзива. (…) Съдейки по настоящите резултати, ние нямаме достатъчно ресурси, за да спрем напълно руската офанзива. Следователно е твърде рано да се говори за победа над Русия, достигане на границите или поражение на руската армия“, подчерта той.

          3 КОМЕНТАРА

          1. Абсолютни фантазии вас ви няма на белия свят ако руснаците не щадяха населението отдавна да са приключили

          2. Втората Световна война 41-45 г, ако Русия искаше , щеше да е свършила за една седмица с Украйна. САЩ- Ирак в Кувейт, два дни . Армията на Садам, 1 милион

          3. А от къде ще ги намерят, е въпросът и кой ще си жертва животът за зеления и свитата му, защото половин укрия вече се изсели в западнала Европа, тъй ли е или да?

