      понеделник, 15.12.25
          Командирът на 93-а механизирана бригада на ВСУ посочи три причини, заради които Украйна губи своите градове

          Разрушен Покровск
          Разрушен Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Макар присъствието на командирите директно на позициите им вдъхновява войниците, то създава допълнителни рискове за маскировката. Това заяви Шамил Крутков, командир на 93-а механизирана бригада „Холодний Яр“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в интервю пред „Новинарне“.

          Той коментира и положението на фронта, отбелязвайки, че ситуацията е трудна, но „бригадата е била в много по-лоши ситуации от тази“.

          „Може да стане още по-трудно. Не се готвим за нещо по-лесно. Борим се, нанасяме загуби на врага“, заяви той.

          Командирът отбеляза, че планът за движение е ясен и ВСУ имат „голям потенциал да спрат врага и да изградят твърда линия на отбрана, която ще помогне за задържането на рубежите“.

          В същото време той смята, че загубите на украинските градове се случват по три причини:

          „Пропуски в пехотните ешелони, това е едно. Липсата на достатъчно развитие на безпилотни системи, това е второ. И слабостта на системата за командване и управление, това е трето“.

