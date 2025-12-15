НА ЖИВО
          Консултациите за нов кабинет продължават във вторник

          Снимка: БГНЕС
          В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Румен Радев продължава консултациите с парламентарно представените сили в 51-вото Народно събрание във връзка с процедурата по съставяне на ново правителство.

          На 16 декември, вторник, държавният глава ще проведе срещи с още две парламентарни групи на „Дондуков“ 2. От 10.00 часа президентът ще приеме представители на парламентарната група на „Възраждане“, а от 11.30 часа – представители на „ДПС – Ново начало“.

          Консултациите са част от задължителния конституционен процес, чрез който президентът се запознава с позициите и готовността на политическите сили за съставяне на редовен кабинет и очертаване на възможни парламентарни мнозинства.

          През днешния ден Румен Радев вече проведе разговори с представители на ГЕРБ-СДС и на „Продължаваме промяната – Демократична България“. Очаква се след приключването на срещите с всички парламентарни групи президентът да пристъпи към следващите стъпки по връчването на проучвателните мандати.

          Процесът протича на фона на сложна парламентарна конфигурация и засилено обществено внимание към възможностите за съставяне на стабилно управление.

