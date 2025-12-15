НА ЖИВО
          - Реклама -
          Кой е новият крайнодесен президент на Чили?

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Хосе Антонио Каст стана президент на Чили от третия си опит, като доведе крайната десница на власт с обещания за „твърда ръка“ по отношение на сигурността и реда, пише АФП.

          59-годишният адвокат и баща на девет деца обеща депортиране на стотици хиляди нелегални имигранти, предимно венецуелци. Посланието му намери силен отзвук сред избирателите, които се тревожат за личната си сигурност, въпреки че официалните данни сочат, че престъпността не е толкова висока, колкото се възприема.

          Роден в Сантяго, Каст е завършил право в Католическия университет и има 30-годишна политическа кариера. Законодателните му постижения включват ограничен брой инициативи – закони за изграждане на паметници, за издаване на чилийски паспорт на монахиня и за регулиране на лотариите.

          Като убеден католик, през 2016 г. той напуска традиционната консервативна партия и основава по-радикалната Републиканска партия. Каст се противопоставя на абортите дори при изнасилване, на спешната контрацепция, развода, еднополовите бракове и евтаназията. По негови думи в миналото дори е забранил на съпругата си да използва противозачатъчни хапчета.

          Той нееднократно е изразявал възхищение от диктатурата на Аугусто Пиночет, генерал, отговорен за смъртта на над 3000 чилийци. Най-малкият от десет деца, Каст наследява успешен бизнес с колбаси от родителите си – имигранти от Германия. Смята се, че баща му е бил член на нацистката партия и е участвал във Втората световна война, което Каст обяснява с принудителна военна служба, без идеологическа принадлежност.

          По време на кампанията той се появяваше зад бронирано стъкло и призна, че носи револвер. Въпреки това биографът Аманда Мартон го описва като:

          „Трезвен, прагматичен и спокоен в сравнение с други лидери от крайната десница“.

          За разлика от бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро, настоящия лидер на Аржентина Хавиер Милей или текущия президент на Америка Доналд Тръмп, Каст се възприема като сдържан и предпазлив.

          „Той е много по-консервативен и му липсва харизма“, казва Робърт Функ, политолог от Университета на Чили.

          Поддръжниците му обаче виждат именно в това неговото предимство.

          „Той не обижда и не провокира“, казва 69-годишната пенсионерка Мария Еухения Росас от град Темуко.

          Бивши негови колеги го описват като авторитарен.

          „Или си с него, или си срещу него“, спомня си журналистката Лили Зунига, която добавя: „Той се чувства роден за велики дела“.

          Говорител на кампанията му подчертава упоритостта и работната му етика, като отбелязва, че Каст може да бъде гъвкав, когато е необходимо. Анализаторката Клаудия Хайс обаче не споделя това виждане:

          „Той не е станал по-умиротворен“, заявява тя.

          Каст отправи директно предупреждение към мигрантите без документи:

          „Съберете си багажа и си тръгнете.“

          Той твърди, че имиграцията е заговор на „радикалната левица“ за ограничаване на свободите и обвинява мигрантите, че отнемат домове, болнични легла и държавни ресурси от чилийците.

          „Казаха ни, че не могат да затворят границите, а сега не можем да отворим прозорците си от страх от насилие“, заяви той.

          Издигането на Каст се случва на фона на консервативна вълна в Латинска Америка и след преизбирането на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Великобритания въвежда регулация за криптокомпаниите от 2027 г.

          Красимир Попов -
          Законите на Великобритания за регулиране на фирмите за криптовалути ще влязат в сила от 2027 г., като „твърдите и пропорционални“ правила имат за цел...
          Политика

          Хосе Антонио Каст печели президентските избори в Чили с близо 60% и получи поздравления от САЩ

          Красимир Попов -
          Консервативният либерален кандидат Хосе Антонио Каст спечели втория тур на президентските избори в Чили, изпреварвайки лявата кандидатка Жанет Хара, която официално призна поражението си...
          Общество

          Сблъсъци в гватемалския град Нахуала с 13 жертви

          Красимир Попов -
          Сблъсъците в гватемалския град Нахуала, населен предимно с коренно население, са довели до 13 жертви, заяви кметът на града пред АФП, като обвини армията...

