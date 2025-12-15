НА ЖИВО
          Война

          МИ6 се закани на Путин: Великобритания никога няма да изостави Украйна

          МИ-6
          МИ-6
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Новият ръководител на британското разузнаване МИ6, Блез Метревели, отправи остри нападки срещу „агресивна, експанзионистка“ Русия, предупреждавайки президента Владимир Путин, че британските шпиони няма да изоставят Украйна.

          Както пише The ​​Telegraph, в първата си реч от централата на МИ6, Метревели заяви непоколебимия ангажимент на Великобритания към Киев: „Путин не трябва да се съмнява; нашата подкрепа е непоколебима. Натискът, който оказваме от името на Украйна, ще продължи“.

          „Износът на хаос не е грешка, а характеристика на подхода на Русия към международните отношения и ние трябва да сме готови той да продължи, докато Путин не бъде принуден да промени изчисленията си“, отбеляза Метревели.

          Тя отбеляза, че правилата на войната сега се пренаписват от Русия и други враждебни играчи и че светът е изправен пред нова „ера на несигурност“.

          Припомняме, че Метревели пое МИ6 по-рано тази година, превръщайки се в първата жена, ръководеща службата за външно разузнаване в 116-годишната ѝ история.

