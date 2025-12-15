Мицкоски постави условия за конституционни промени и преговорите с ЕС

Правителството в Скопие няма да влезе в процеса на конституционни промени, без да бъдат изпълнени две ключови условия, заяви премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски.
„Важно е две неща да останат постоянни и неизменни. Първо, трябва да имаме ясни гаранции от Европейския съвет, под формата на заключения, че македонската идентичност и македонският език са неприкосновени и че когато Македония стане част от ЕС, македонският език ще бъде официален. Също така, процесът трябва да се проведе въз основа на критериите от Копенхаген, без нови двустранни въпроси“, заяви Мицкоски в ефира на телевизия Сител. - Реклама -
Второто условие, по думите му, е свързано с „източния съсед“.
„Ако изпълняваме капитулации от предишни политици, тогава трябва да бъде изпълнено поне едно нещо – регистрация на неправителствени организации, като ОМО „Илинден Пирин“, в съответствие с 14 решения на Европейския съд по правата на човека. Гражданите са разочаровани – дадохме много за интеграция: име, знаме, банкноти, няколко промени в Конституцията. Всеки път, когато се изпълни едно условие, идва ново“, каза северномакедонският премиер.
Мицкоски посочи, че е имало
инициативи от влиятелни държави членки на ЕС и високопоставени политици в Брюксел за двустранни разговори, но те са били неуспешни.
„…да се организира среща, на която министрите да обсъждат двустранни въпроси, да речем външни работи. Представете си – тези инициативи бяха неуспешни. Нямаше отговор от другата страна“, заяви той.
Премиерът постави и въпроса за
характера на спора.
„Други ни казват: ‘Опитахте ли се да говорите на двустранно ниво с официална София.’ Добре, хора, нека уточним – това двустранен проблем ли е или, както казвате, проблем между нас – Скопие, София и Брюксел. Да видим дали е многостранен или двустранен. Ако е двустранен, значи ние сме прави. Това е процес на двустранност, а не на критериите от Копенхаген. Ако е така, нека знаем“, завърши Мицкоски.
