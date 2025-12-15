Мицкоски постави условия за конституционни промени и преговорите с ЕС

Правителството в Скопие няма да влезе в процеса на конституционни промени, без да бъдат изпълнени две ключови условия, заяви премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски.

„Важно е две неща да останат постоянни и неизменни. Първо, трябва да имаме ясни гаранции от Европейския съвет, под формата на заключения, че македонската идентичност и македонският език са неприкосновени и че когато Македония стане част от ЕС, македонският език ще бъде официален. Също така, процесът трябва да се проведе въз основа на критериите от Копенхаген, без нови двустранни въпроси", заяви Мицкоски в ефира на телевизия Сител.

Второто условие, по думите му, е свързано с „източния съсед“.

„Ако изпълняваме капитулации от предишни политици, тогава трябва да бъде изпълнено поне едно нещо – регистрация на неправителствени организации, като ОМО „Илинден Пирин“, в съответствие с 14 решения на Европейския съд по правата на човека. Гражданите са разочаровани – дадохме много за интеграция: име, знаме, банкноти, няколко промени в Конституцията. Всеки път, когато се изпълни едно условие, идва ново“, каза северномакедонският премиер.

Мицкоски посочи, че е имало инициативи от влиятелни държави членки на ЕС и високопоставени политици в Брюксел за двустранни разговори, но те са били неуспешни.

„…да се организира среща, на която министрите да обсъждат двустранни въпроси, да речем външни работи. Представете си – тези инициативи бяха неуспешни. Нямаше отговор от другата страна“, заяви той.

Премиерът постави и въпроса за характера на спора.