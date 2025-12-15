НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Мицкоски постави условия за конституционни промени и преговорите с ЕС

          0
          49
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Правителството в Скопие няма да влезе в процеса на конституционни промени, без да бъдат изпълнени две ключови условия, заяви премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски.

          „Важно е две неща да останат постоянни и неизменни. Първо, трябва да имаме ясни гаранции от Европейския съвет, под формата на заключения, че македонската идентичност и македонският език са неприкосновени и че когато Македония стане част от ЕС, македонският език ще бъде официален. Също така, процесът трябва да се проведе въз основа на критериите от Копенхаген, без нови двустранни въпроси“, заяви Мицкоски в ефира на телевизия Сител.

          - Реклама -

          Второто условие, по думите му, е свързано с „източния съсед“.

          „Ако изпълняваме капитулации от предишни политици, тогава трябва да бъде изпълнено поне едно нещо – регистрация на неправителствени организации, като ОМО „Илинден Пирин“, в съответствие с 14 решения на Европейския съд по правата на човека. Гражданите са разочаровани – дадохме много за интеграция: име, знаме, банкноти, няколко промени в Конституцията. Всеки път, когато се изпълни едно условие, идва ново“, каза северномакедонският премиер.

          Мицкоски посочи, че е имало инициативи от влиятелни държави членки на ЕС и високопоставени политици в Брюксел за двустранни разговори, но те са били неуспешни.

          „…да се организира среща, на която министрите да обсъждат двустранни въпроси, да речем външни работи. Представете си – тези инициативи бяха неуспешни. Нямаше отговор от другата страна“, заяви той.

          Премиерът постави и въпроса за характера на спора.

          „Други ни казват: ‘Опитахте ли се да говорите на двустранно ниво с официална София.’ Добре, хора, нека уточним – това двустранен проблем ли е или, както казвате, проблем между нас – Скопие, София и Брюксел. Да видим дали е многостранен или двустранен. Ако е двустранен, значи ние сме прави. Това е процес на двустранност, а не на критериите от Копенхаген. Ако е така, нека знаем“, завърши Мицкоски.

          Правителството в Скопие няма да влезе в процеса на конституционни промени, без да бъдат изпълнени две ключови условия, заяви премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски.

          „Важно е две неща да останат постоянни и неизменни. Първо, трябва да имаме ясни гаранции от Европейския съвет, под формата на заключения, че македонската идентичност и македонският език са неприкосновени и че когато Македония стане част от ЕС, македонският език ще бъде официален. Също така, процесът трябва да се проведе въз основа на критериите от Копенхаген, без нови двустранни въпроси“, заяви Мицкоски в ефира на телевизия Сител.

          - Реклама -

          Второто условие, по думите му, е свързано с „източния съсед“.

          „Ако изпълняваме капитулации от предишни политици, тогава трябва да бъде изпълнено поне едно нещо – регистрация на неправителствени организации, като ОМО „Илинден Пирин“, в съответствие с 14 решения на Европейския съд по правата на човека. Гражданите са разочаровани – дадохме много за интеграция: име, знаме, банкноти, няколко промени в Конституцията. Всеки път, когато се изпълни едно условие, идва ново“, каза северномакедонският премиер.

          Мицкоски посочи, че е имало инициативи от влиятелни държави членки на ЕС и високопоставени политици в Брюксел за двустранни разговори, но те са били неуспешни.

          „…да се организира среща, на която министрите да обсъждат двустранни въпроси, да речем външни работи. Представете си – тези инициативи бяха неуспешни. Нямаше отговор от другата страна“, заяви той.

          Премиерът постави и въпроса за характера на спора.

          „Други ни казват: ‘Опитахте ли се да говорите на двустранно ниво с официална София.’ Добре, хора, нека уточним – това двустранен проблем ли е или, както казвате, проблем между нас – Скопие, София и Брюксел. Да видим дали е многостранен или двустранен. Ако е двустранен, значи ние сме прави. Това е процес на двустранност, а не на критериите от Копенхаген. Ако е така, нека знаем“, завърши Мицкоски.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Европейските лидери и САЩ приветстват напредъка в усилията за мир в Украйна

          Красимир Попов -
          Лидерите на Германия, Дания, Финландия, Франция, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Швеция и Великобритания, заедно с председателите на Европейския съвет и Европейската комисия, приветстваха значителния...
          Политика

          Американски служител: 90% от проблемите между Украйна и Русия са решени

          Красимир Попов -
          Около 90 на сто от проблемите между Украйна и Русия са били решени по време на последните разговори, заяви пред „Скай нюз“ високопоставен американски...
          Политика

          Зеленски: САЩ не са искали Украйна да се изтегли от Донецка област

          Красимир Попов -
          Президентът Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати не са изисквали от Украйна да се изтегли от Донецка област като част от обсъждания „мирен план“,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions