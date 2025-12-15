МНС отхвърли възражение на Израел и остави в сила разследването за Газа

Съдии от Апелативната камара на Международния наказателен съд (МНС) отхвърлиха едно от правните възражения, подадени от Израел срещу разследването на съда относно действията му във войната в Газа.

- Реклама -

При обжалването съдиите отказаха да отменят решение на по-долна инстанция, според което разследването на прокуратурата за предполагаеми престъпления, попадащи в юрисдикцията на МНС, може да обхваща и събитията след смъртоносната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г., извършена от палестинската въоръжена групировка „Хамас“.

Решението означава, че разследването продължава, а издадените миналата година заповеди за арест на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и на бившия министър на отбраната Йоав Галант остават в сила.

Израел отхвърля юрисдикцията на базирания в Хага съд и отрича да е извършвал военни престъпления в Газа, където води военна кампания, която според израелските власти има за цел унищожаването на „Хамас“ след атаките от 7 октомври.

Първоначално МНС издаде и заповед за арест на лидера на „Хамас“ Ибрахим ал-Масри за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, но тя впоследствие беше оттеглена след достоверни съобщения за смъртта му.

Споразумение за прекратяване на огъня в конфликта влезе в сила на 10 октомври, но войната разруши голяма част от инфраструктурата на ивицата Газа, а условията на живот остават изключително тежки. По данни на здравните власти в Газа, които често се цитират от Организацията на обединените нации, около 67 000 палестинци са били убити в резултат на израелските действия.

Настоящото решение се отнася само до едно от няколкото правни възражения, подадени от Израел срещу разследванията на МНС и заповедите за арест на израелски официални лица. Към момента няма определен срок, в който съдът да се произнесе по останалите оспорвания на своята юрисдикция по случая.