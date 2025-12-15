МНС отхвърли възражение на Израел и остави в сила разследването за Газа

Съдии от Апелативната камара на Международния наказателен съд (МНС) отхвърлиха едно от правните възражения, подадени от Израел срещу разследването на съда относно действията му във войната в Газа.
- Реклама -
При обжалването съдиите отказаха да отменят решение на по-долна инстанция, според което разследването на прокуратурата за предполагаеми престъпления, попадащи в юрисдикцията на МНС, може да обхваща и събитията след смъртоносната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г., извършена от палестинската въоръжена групировка „Хамас“.
Решението означава, че разследването продължава, а издадените миналата година заповеди за арест на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и на бившия министър на отбраната Йоав Галант остават в сила.
Израел отхвърля юрисдикцията на базирания в Хага съд и отрича да е извършвал военни престъпления в Газа, където води военна кампания, която според израелските власти има за цел унищожаването на „Хамас“ след атаките от 7 октомври.
Първоначално МНС издаде и заповед за арест на лидера на „Хамас“ Ибрахим ал-Масри за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, но тя впоследствие беше оттеглена след достоверни съобщения за смъртта му.
Споразумение за прекратяване на огъня в конфликта влезе в сила на 10 октомври, но войната разруши голяма част от инфраструктурата на ивицата Газа, а условията на живот остават изключително тежки. По данни на здравните власти в Газа, които често се цитират от Организацията на обединените нации, около 67 000 палестинци са били убити в резултат на израелските действия.
Настоящото решение се отнася само до едно от няколкото правни възражения, подадени от Израел срещу разследванията на МНС и заповедите за арест на израелски официални лица. Към момента няма определен срок, в който съдът да се произнесе по останалите оспорвания на своята юрисдикция по случая.
Съдии от Апелативната камара на Международния наказателен съд (МНС) отхвърлиха едно от правните възражения, подадени от Израел срещу разследването на съда относно действията му във войната в Газа.
- Реклама -
При обжалването съдиите отказаха да отменят решение на по-долна инстанция, според което разследването на прокуратурата за предполагаеми престъпления, попадащи в юрисдикцията на МНС, може да обхваща и събитията след смъртоносната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г., извършена от палестинската въоръжена групировка „Хамас“.
Решението означава, че разследването продължава, а издадените миналата година заповеди за арест на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и на бившия министър на отбраната Йоав Галант остават в сила.
Израел отхвърля юрисдикцията на базирания в Хага съд и отрича да е извършвал военни престъпления в Газа, където води военна кампания, която според израелските власти има за цел унищожаването на „Хамас“ след атаките от 7 октомври.
Първоначално МНС издаде и заповед за арест на лидера на „Хамас“ Ибрахим ал-Масри за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, но тя впоследствие беше оттеглена след достоверни съобщения за смъртта му.
Споразумение за прекратяване на огъня в конфликта влезе в сила на 10 октомври, но войната разруши голяма част от инфраструктурата на ивицата Газа, а условията на живот остават изключително тежки. По данни на здравните власти в Газа, които често се цитират от Организацията на обединените нации, около 67 000 палестинци са били убити в резултат на израелските действия.
Настоящото решение се отнася само до едно от няколкото правни възражения, подадени от Израел срещу разследванията на МНС и заповедите за арест на израелски официални лица. Към момента няма определен срок, в който съдът да се произнесе по останалите оспорвания на своята юрисдикция по случая.