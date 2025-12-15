НА ЖИВО
          Наводнения отнеха живота на 14 души в мароканския град Сафи

          Четиринадесет души загинаха в неделя вследствие на внезапни наводнения в Сафи – пристанищен град на атлантическото крайбрежие на Мароко, сочат последните данни на местните власти.

          Провинция Сафи, разположена на около 300 километра южно от Рабат, е била ударена от „много силни гръмотевични бури“, които са предизвикали изключителни проливни валежи в рамките на „един час“, съобщиха властите в официално изявление.

          Общо 32 души са били ранени и откарани в градската болница, като „повечето от тях“ са били освободени, след като са получили необходимите грижи и лечение.

          Според същия източник 70 домове и търговски обекти в медината (стария град) на Сафи са били наводнени, 10 превозни средства са били отнесени, а участък от пътя е бил сериозно повреден, което е довело до прекъсване на движението по няколко пътя в града.

          Кадри, разпространявани в социалните мрежи, показват порой от кална вода, който се носи по улиците на Сафи, отнасяйки автомобили и отпадъци. Други видеа показват полупотопен мавзолей и лодки на гражданската защита, участващи в спасителните операции.

          Продължават усилията за издирване на изчезнали лица, като властите работят за „осигуряване на засегнатите райони“ и „предоставяне на необходимата подкрепа и помощ на населението“, засегнато от тази изключителна ситуация.

          Междувременно Главната дирекция по метеорология обяви в събота снеговалежи на височина над 1700 метра, както и обилни, на места гръмотевични валежи в няколко провинции на кралството през уикенда.

          За вторник са обявени интензивни валежи между 40 и 60 мм, на места придружени от гръмотевици, в цялата страна.

