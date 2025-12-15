НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Наводнения в Боливия взеха най-малко 20 жертви, десетки са в неизвестност

          0
          1
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Най-малко 20 души са загинали, а десетки се водят в неизвестност, след като голяма река в източната част на Боливия излезе от коритото си през уикенда вследствие на обилни валежи, предаде АФП.

          - Реклама -

          Река Пирай преминава през най-многолюдния град в страната – Санта Крус, който е и икономическата столица на Боливия.

          Най-тежко засегнати са били районите Ел Торньо, разположен югозападно от града, и Колпа Белхика в северозападната му част, съобщи заместник-министърът на гражданската защита Алфредо Троче пред местно радио.

          В Ел Торньо цели семейства са били принудени да се качват на покривите на домовете си или по дърветата, за да се спасят от пороите кална вода, които са залели улиците и са покрили всичко с дебел слой тиня.

          За евакуацията им са били изпратени хеликоптери, а мост над реката е рухнал вследствие на наводненията. Вицепрезидентът Едманд Лара заяви, че някои семейства са загубили всички селскостопански животни, както и личните си вещи.

          През уикенда президентът Родриго Пас е свикал кризисна среща с ключови министри и висши представители на полицията и армията, за да обсъдят ситуацията.

          Той предупреди, че Боливия преживява „изключително сложен момент“ заради съвпадането на климатичните явления Ла Ниня и Ел Ниньо.

          „В тези първи дни на дъждовния сезон бяха счупени всички регистрирани рекорди за последните 100 години“, заяви Пас.

          Феноменът Ел Ниньо води до затопляне на повърхностните води на Тихия океан, което причинява по-високи температури в световен мащаб, докато Ла Ниня има противоположен ефект, охлаждайки повърхностните температури в централната и източната част на екваториалния Тих океан.

          Най-малко 20 души са загинали, а десетки се водят в неизвестност, след като голяма река в източната част на Боливия излезе от коритото си през уикенда вследствие на обилни валежи, предаде АФП.

          - Реклама -

          Река Пирай преминава през най-многолюдния град в страната – Санта Крус, който е и икономическата столица на Боливия.

          Най-тежко засегнати са били районите Ел Торньо, разположен югозападно от града, и Колпа Белхика в северозападната му част, съобщи заместник-министърът на гражданската защита Алфредо Троче пред местно радио.

          В Ел Торньо цели семейства са били принудени да се качват на покривите на домовете си или по дърветата, за да се спасят от пороите кална вода, които са залели улиците и са покрили всичко с дебел слой тиня.

          За евакуацията им са били изпратени хеликоптери, а мост над реката е рухнал вследствие на наводненията. Вицепрезидентът Едманд Лара заяви, че някои семейства са загубили всички селскостопански животни, както и личните си вещи.

          През уикенда президентът Родриго Пас е свикал кризисна среща с ключови министри и висши представители на полицията и армията, за да обсъдят ситуацията.

          Той предупреди, че Боливия преживява „изключително сложен момент“ заради съвпадането на климатичните явления Ла Ниня и Ел Ниньо.

          „В тези първи дни на дъждовния сезон бяха счупени всички регистрирани рекорди за последните 100 години“, заяви Пас.

          Феноменът Ел Ниньо води до затопляне на повърхностните води на Тихия океан, което причинява по-високи температури в световен мащаб, докато Ла Ниня има противоположен ефект, охлаждайки повърхностните температури в централната и източната част на екваториалния Тих океан.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Поискаха сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк

          Красимир Попов -
          Европейският парламент съобщи, че е поискано сваляне на имунитета на евродепутата от „Обнови Европа“ Илхан Кючюк, който е председател на комисията по правни въпроси...
          Политика

          „Възраждане“ настоява Радев да свика КСНС заради рисковете около въвеждането на еврото

          Десислава Димитрова -
          От „Възраждане“ призовават президента Радев да свика КСНС, тъй като страната се намира в ситуация, при която може да приеме еврото без редовно правителство и без приет бюджет.
          Война

          ЕС удари с нови санкции „сенчестия флот“ на Русия

          Иван Христов -
          Съветът на Европейския съюз наложи санкции срещу пет физически лица и четири организации за подкрепа на „сенчестия флот“ на Русия и нейната верига за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions