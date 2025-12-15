Наводнения в Боливия взеха най-малко 20 жертви, десетки са в неизвестност

Най-малко 20 души са загинали, а десетки се водят в неизвестност, след като голяма река в източната част на Боливия излезе от коритото си през уикенда вследствие на обилни валежи, предаде АФП.
Река Пирай преминава през най-многолюдния град в страната – Санта Крус, който е и икономическата столица на Боливия.
Най-тежко засегнати са били районите Ел Торньо, разположен югозападно от града, и Колпа Белхика в северозападната му част, съобщи заместник-министърът на гражданската защита Алфредо Троче пред местно радио.
В Ел Торньо цели семейства са били принудени да се качват на покривите на домовете си или по дърветата, за да се спасят от пороите кална вода, които са залели улиците и са покрили всичко с дебел слой тиня.
За евакуацията им са били изпратени хеликоптери, а мост над реката е рухнал вследствие на наводненията. Вицепрезидентът Едманд Лара заяви, че някои семейства са загубили всички селскостопански животни, както и личните си вещи.
През уикенда президентът Родриго Пас е свикал кризисна среща с ключови министри и висши представители на полицията и армията, за да обсъдят ситуацията.
Той предупреди, че Боливия преживява „изключително сложен момент“ заради съвпадането на климатичните явления Ла Ниня и Ел Ниньо.
Феноменът Ел Ниньо води до затопляне на повърхностните води на Тихия океан, което причинява по-високи температури в световен мащаб, докато Ла Ниня има противоположен ефект, охлаждайки повърхностните температури в централната и източната част на екваториалния Тих океан.
