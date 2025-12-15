Наводнения в Боливия взеха най-малко 20 жертви, десетки са в неизвестност

Най-малко 20 души са загинали, а десетки се водят в неизвестност, след като голяма река в източната част на Боливия излезе от коритото си през уикенда вследствие на обилни валежи, предаде АФП.

- Реклама -

Река Пирай преминава през най-многолюдния град в страната – Санта Крус, който е и икономическата столица на Боливия.

Най-тежко засегнати са били районите Ел Торньо, разположен югозападно от града, и Колпа Белхика в северозападната му част, съобщи заместник-министърът на гражданската защита Алфредо Троче пред местно радио.

В Ел Торньо цели семейства са били принудени да се качват на покривите на домовете си или по дърветата, за да се спасят от пороите кална вода, които са залели улиците и са покрили всичко с дебел слой тиня.

За евакуацията им са били изпратени хеликоптери, а мост над реката е рухнал вследствие на наводненията. Вицепрезидентът Едманд Лара заяви, че някои семейства са загубили всички селскостопански животни, както и личните си вещи.

През уикенда президентът Родриго Пас е свикал кризисна среща с ключови министри и висши представители на полицията и армията, за да обсъдят ситуацията.

Той предупреди, че Боливия преживява „изключително сложен момент“ заради съвпадането на климатичните явления Ла Ниня и Ел Ниньо.

„В тези първи дни на дъждовния сезон бяха счупени всички регистрирани рекорди за последните 100 години“, заяви Пас.

Феноменът Ел Ниньо води до затопляне на повърхностните води на Тихия океан, което причинява по-високи температури в световен мащаб, докато Ла Ниня има противоположен ефект, охлаждайки повърхностните температури в централната и източната част на екваториалния Тих океан.