Новият участък на бул. „Рожен“ отваря: промени в линии и нови спирки

От 15 декември се отваря за движение новоизграденият участък от бул. „Рожен“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. От 04:30 часа се въвежда постоянна организация на движението на градския транспорт във връзка с пускането на обновения булевард.

Промените засягат автобусните линии № 26, 27, 29, 83 и 108, както и трамвайните линии № 11 и 12, като са актуализирани маршрутите им в района на новото трасе.

Автобусна линия № 26 ще се движи по новоизграденото платно на бул. „Рожен“ и прилежащите улици в посока кв. „Гниляне“, а в обратна посока ще използва старото платно на булеварда и ул. „Петър Панайотов“ до ж.к. „Обеля 1“.

Автобусна линия № 27 ще преминава по новото трасе на бул. „Рожен“ в посока с. Кътина, а в посока метростанция „Кн. Мария Луиза“ ще се движи по съществуващия маршрут през старото платно на булеварда.

Автобусна линия № 29 ще обслужва направлението между кв. „Илиянци“ и с. Балша, като използва новото платно на бул. „Рожен“ и локалните пътни връзки към Северната скоростна тангента.

Трамвайни линии № 11 и 12 ще достигат до новоизграденото обръщателно колело в кв. „Илиянци“, като преминават по реконструираното трамвайно трасе по бул. „Рожен“ и „Илиянско шосе“.

Автобусни линии № 83 и 108 променят маршрутите си в района на бул. „Рожен“ и ул. „Илиянско шосе“, като отпада обслужването на спирка „Хюндай България“.

С въвеждането на новата организация на движението се разкриват и нови спирки.

За автобусни линии № 26 и 27 това са спирките „Ул. Балчо Нейков“ и „Стадион Локомотив“.

За автобусна линия № 29 се откриват спирките „Кв. Илиянци“, „Центъра кв. Илиянци“ и „Ул. Кирил Благоев“.

За автобусни линии № 83 и 108 се разкриват спирките „Бул. Рожен“ и „Стадион Локомотив“, като за линия № 83 тя е крайна, а за линия № 108 – крайна и начална.

Закриват се спирка „Хюндай България“ за автобусни линии № 83 и 108, както и спирките „Ул. Грозден“ за трамвайни линии № 11 и 12.

На 26 ноември заместник-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов съобщи, че по бул. „Рожен“ се полага последният пласт асфалт и предстоят 72-часови тестове на новото трамвайно трасе. След ремонта булевардът е с две платна с по две ленти за движение, локални платна за обслужване на индустриалните и жилищните зони, обособени места за паркиране, ново улично осветление, озеленяване и напълно обновена канализационна инфраструктура.

Реконструирани са трамвайното трасе и контактно-кабелната мрежа, които се интегрират към съществуващата система по бул. „Рожен“, както и ново енергоспестяващо осветление. Инвестицията в разширението на булеварда е в размер на 49,7 млн. лв., осигурени чрез финансиране от Европейската инвестиционна банка и съфинансиране от Столичната община.