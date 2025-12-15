Новият военен шеф на Великобритания: Русия заплашва да унищожи НАТО

Новият началник на британските въоръжени сили ще призове за „национална устойчивост“ на фона на нарастващите заплахи, включително декларираната решимост на Русия да унищожи НАТО, съобщи Министерството на отбраната в неделя.

„Ситуацията е по-опасна, отколкото съм се сблъсквал през цялата си кариерата, и отговорът изисква нещо повече от просто укрепване на въоръжените ни сили“, се очаква да заяви в реч в понеделник Ричард Найтън, началник на щаба на отбраната, според изявление на министерството.

„Нова ера за отбраната не означава само, че нашите военни и правителство поемат по-голяма отговорност – както правим в момента – а че цялата ни нация поема по-голяма отговорност."

В тази връзка Найтън ще обяви финансиране от 50 милиона лири (около 67 милиона долара) за създаването на нови „Колежи за техническо съвършенство в отбраната“, чиято цел е да подпомогнат обучението на кадри за отбранителния сектор.

Очаква се той да се спре и на руската инвазия в Украйна и заплахата, която тя представлява за НАТО.

„Готовността на Путин да атакува съседни държави, включително тяхното цивилно население, потенциално с използването на нови и разрушителни оръжия, заплашва целия НАТО, включително Великобритания“, ще заяви Найтън.

„Руското ръководство ясно заяви, че желае да оспори, ограничи, раздели и в крайна сметка унищожи НАТО.“

Речта ще бъде произнесена пред Кралския институт за изследвания в областта на отбраната, сигурността и геополитиката (RUSI) – водещ мозъчен тръст в сферата на сигурността.

Ричард Найтън оглавяваше Кралските военновъздушни сили на Великобритания, преди да поеме поста началник на щаба на отбраната през септември.

По-рано през декември Великобритания и Норвегия представиха нов отбранителен пакт, предвиждащ съвместно управление на флот от военни кораби за „лов на руски подводници“ в Северния Атлантик.

Целта на споразумението е защита на критичната подводна инфраструктура, включително комуникационни кабели, които според западни представители са все по-застрашени от Москва.

Новият началник на британските въоръжени сили ще постави руската заплаха в центъра на своята визия за бъдещето на националната отбрана.