Новият военен шеф на Великобритания: Русия заплашва да унищожи НАТО

Новият началник на британските въоръжени сили ще призове за „национална устойчивост“ на фона на нарастващите заплахи, включително декларираната решимост на Русия да унищожи НАТО, съобщи Министерството на отбраната в неделя.
В тази връзка Найтън ще обяви финансиране от 50 милиона лири (около 67 милиона долара) за създаването на нови „Колежи за техническо съвършенство в отбраната“, чиято цел е да подпомогнат обучението на кадри за отбранителния сектор.
Очаква се той да се спре и на руската инвазия в Украйна и заплахата, която тя представлява за НАТО.
Речта ще бъде произнесена пред Кралския институт за изследвания в областта на отбраната, сигурността и геополитиката (RUSI) – водещ мозъчен тръст в сферата на сигурността.
Ричард Найтън оглавяваше Кралските военновъздушни сили на Великобритания, преди да поеме поста началник на щаба на отбраната през септември.
По-рано през декември Великобритания и Норвегия представиха нов отбранителен пакт, предвиждащ съвместно управление на флот от военни кораби за „лов на руски подводници“ в Северния Атлантик.
Целта на споразумението е защита на критичната подводна инфраструктура, включително комуникационни кабели, които според западни представители са все по-застрашени от Москва.
Новият началник на британските въоръжени сили ще постави руската заплаха в центъра на своята визия за бъдещето на националната отбрана.
Новият началник на британските въоръжени сили ще призове за „национална устойчивост“ на фона на нарастващите заплахи, включително декларираната решимост на Русия да унищожи НАТО, съобщи Министерството на отбраната в неделя.
В тази връзка Найтън ще обяви финансиране от 50 милиона лири (около 67 милиона долара) за създаването на нови „Колежи за техническо съвършенство в отбраната“, чиято цел е да подпомогнат обучението на кадри за отбранителния сектор.
Очаква се той да се спре и на руската инвазия в Украйна и заплахата, която тя представлява за НАТО.
Речта ще бъде произнесена пред Кралския институт за изследвания в областта на отбраната, сигурността и геополитиката (RUSI) – водещ мозъчен тръст в сферата на сигурността.
Ричард Найтън оглавяваше Кралските военновъздушни сили на Великобритания, преди да поеме поста началник на щаба на отбраната през септември.
По-рано през декември Великобритания и Норвегия представиха нов отбранителен пакт, предвиждащ съвместно управление на флот от военни кораби за „лов на руски подводници“ в Северния Атлантик.
Целта на споразумението е защита на критичната подводна инфраструктура, включително комуникационни кабели, които според западни представители са все по-застрашени от Москва.
Новият началник на британските въоръжени сили ще постави руската заплаха в центъра на своята визия за бъдещето на националната отбрана.