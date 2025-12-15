НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Новият военен шеф на Великобритания: Русия заплашва да унищожи НАТО

          0
          5
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Новият началник на британските въоръжени сили ще призове за „национална устойчивост“ на фона на нарастващите заплахи, включително декларираната решимост на Русия да унищожи НАТО, съобщи Министерството на отбраната в неделя.

          „Ситуацията е по-опасна, отколкото съм се сблъсквал през цялата си кариерата, и отговорът изисква нещо повече от просто укрепване на въоръжените ни сили“, се очаква да заяви в реч в понеделник Ричард Найтън, началник на щаба на отбраната, според изявление на министерството.

          „Нова ера за отбраната не означава само, че нашите военни и правителство поемат по-голяма отговорност – както правим в момента – а че цялата ни нация поема по-голяма отговорност.“

          - Реклама -

          В тази връзка Найтън ще обяви финансиране от 50 милиона лири (около 67 милиона долара) за създаването на нови „Колежи за техническо съвършенство в отбраната“, чиято цел е да подпомогнат обучението на кадри за отбранителния сектор.

          Очаква се той да се спре и на руската инвазия в Украйна и заплахата, която тя представлява за НАТО.

          „Готовността на Путин да атакува съседни държави, включително тяхното цивилно население, потенциално с използването на нови и разрушителни оръжия, заплашва целия НАТО, включително Великобритания“, ще заяви Найтън.

          „Руското ръководство ясно заяви, че желае да оспори, ограничи, раздели и в крайна сметка унищожи НАТО.“

          Речта ще бъде произнесена пред Кралския институт за изследвания в областта на отбраната, сигурността и геополитиката (RUSI) – водещ мозъчен тръст в сферата на сигурността.

          Ричард Найтън оглавяваше Кралските военновъздушни сили на Великобритания, преди да поеме поста началник на щаба на отбраната през септември.

          По-рано през декември Великобритания и Норвегия представиха нов отбранителен пакт, предвиждащ съвместно управление на флот от военни кораби за „лов на руски подводници“ в Северния Атлантик.

          Целта на споразумението е защита на критичната подводна инфраструктура, включително комуникационни кабели, които според западни представители са все по-застрашени от Москва.

          Новият началник на британските въоръжени сили ще постави руската заплаха в центъра на своята визия за бъдещето на националната отбрана.

          Новият началник на британските въоръжени сили ще призове за „национална устойчивост“ на фона на нарастващите заплахи, включително декларираната решимост на Русия да унищожи НАТО, съобщи Министерството на отбраната в неделя.

          „Ситуацията е по-опасна, отколкото съм се сблъсквал през цялата си кариерата, и отговорът изисква нещо повече от просто укрепване на въоръжените ни сили“, се очаква да заяви в реч в понеделник Ричард Найтън, началник на щаба на отбраната, според изявление на министерството.

          „Нова ера за отбраната не означава само, че нашите военни и правителство поемат по-голяма отговорност – както правим в момента – а че цялата ни нация поема по-голяма отговорност.“

          - Реклама -

          В тази връзка Найтън ще обяви финансиране от 50 милиона лири (около 67 милиона долара) за създаването на нови „Колежи за техническо съвършенство в отбраната“, чиято цел е да подпомогнат обучението на кадри за отбранителния сектор.

          Очаква се той да се спре и на руската инвазия в Украйна и заплахата, която тя представлява за НАТО.

          „Готовността на Путин да атакува съседни държави, включително тяхното цивилно население, потенциално с използването на нови и разрушителни оръжия, заплашва целия НАТО, включително Великобритания“, ще заяви Найтън.

          „Руското ръководство ясно заяви, че желае да оспори, ограничи, раздели и в крайна сметка унищожи НАТО.“

          Речта ще бъде произнесена пред Кралския институт за изследвания в областта на отбраната, сигурността и геополитиката (RUSI) – водещ мозъчен тръст в сферата на сигурността.

          Ричард Найтън оглавяваше Кралските военновъздушни сили на Великобритания, преди да поеме поста началник на щаба на отбраната през септември.

          По-рано през декември Великобритания и Норвегия представиха нов отбранителен пакт, предвиждащ съвместно управление на флот от военни кораби за „лов на руски подводници“ в Северния Атлантик.

          Целта на споразумението е защита на критичната подводна инфраструктура, включително комуникационни кабели, които според западни представители са все по-застрашени от Москва.

          Новият началник на британските въоръжени сили ще постави руската заплаха в центъра на своята визия за бъдещето на националната отбрана.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Хосе Антонио Каст печели президентските избори в Чили с близо 60% и получи поздравления от САЩ

          Красимир Попов -
          Консервативният либерален кандидат Хосе Антонио Каст спечели втория тур на президентските избори в Чили, изпреварвайки лявата кандидатка Жанет Хара, която официално призна поражението си...
          Политика

          Зеленски се отказва от членство в НАТО срещу гаранции за сигурност на Запада по време на мирните преговори в Берлин

          Красимир Попов -
          Украйна е готова да се откаже от целта си за членство в НАТО в замяна на правно обвързващи западни гаранции за сигурност като компромис...
          Политика

          Европа променя стратегията: Обмислят се киберофанзиви и военни учения срещу Русия

          Красимир Попов -
          Държавите от НАТО и Европейския съюз са изправени пред нова реалност, в която руски дронове нарушават въздушното пространство, а агенти на Москва извършват саботажи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions