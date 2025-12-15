НА ЖИВО
          - Реклама -
          ООН бие тревога: Орязването на помощта тласка милиони бежанци към страдание

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Драстичните съкращения на международната хуманитарна помощ през тази година са причинили „ненужно страдание“ на милиони бежанци по света. Това заяви напускащият поста си върховен комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди, цитиран от АФП.

          По думите му 2025 г. е била „перфектна буря“ от последователни кризи за насилствено разселените хора, чийто брой е достигнал 117,3 милиона души към средата на годината.

          „Свидетели сме на безкрайни жестокости – в Судан, Украйна, Газа и Мианмар, но и на внезапен, драстичен и безотговорен срив на чуждестранната помощ, който причини толкова много ненужна болка.“

          Гранди подчерта, че броят на насилствено разселените хора в световен мащаб почти се е удвоил за последното десетилетие, докато финансирането за международна помощ продължава да намалява. Като ключов фактор той посочи и рязкото орязване на помощта от страна на Съединените щати след завръщането на текущия президент на Америка Доналд Тръмп в Белия дом.

          При откриването на двугодишния преглед на Глобалния форум за бежанците в Женева Гранди осъди и нарастващата политическа употреба на темата за миграцията.

          „Бежанците бяха очерняни и превръщани в изкупителни жертви. Тяхното страдание беше цинично използвано от трафиканти за печалба и от политици – за печелене на гласове.“

          Форумът в Женева събира над 1800 участници, които търсят решения за милионите разселени хора по света, но срещата се провежда в момент на сериозен финансов натиск върху агенциите на ООН.

          Базираната в Женева Агенция на ООН за бежанците (UNHCR) е сред най-тежко засегнатите. През тази година тя е съкратила близо 5000 работни места, което представлява повече от една четвърт от персонала ѝ. Финансирането на агенцията е намаляло с 35% от началото на годината, като преди това САЩ са осигурявали над 40% от бюджета ѝ. И други големи донори също са ограничили значително вноските си.

          Филипо Гранди напуска поста си в края на декември след 10 години начело на UNHCR. За негов наследник е определен 65-годишният Бархам Салих, президент на Ирак в периода 2018–2022 г., който ще поеме ръководството на агенцията в момент на безпрецедентни предизвикателства.

