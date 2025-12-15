НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Орбан предупреждава: Мирът е близо, но Европа рискува да подпали по-голяма война

          0
          71
          Снимка: Facebook
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Мирът в Украйна е по-близо от всякога, но вместо да използва този шанс, Европа тласка конфликта към ново разширяване. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в публикация в социалните мрежи, която предизвика силен отзвук в европейските политически среди.

          - Реклама -

          Според Орбан в момента съществува реална възможност за прекратяване на войната, каквато не е имало от началото на руската инвазия. По думите му светът е достигнал критична точка, в която дипломацията може да надделее над оръжията.

          „Днес има реален шанс за мир. Светът е по-близо от всякога до прекратяване на конфликта в Украйна.“

          Унгарският премиер призова европейските държави да подкрепят усилията на Съединените щати за налагане на мирен план и за координиране на преговорите между страните в конфликта. Според него именно американските посредници в момента играят ключова роля за намиране на изход от войната.

          „Сега трябва да направим всичко възможно, за да подкрепим представителите на САЩ, които работят за мир и се опитват да координират позициите на участниците в конфликта.“

          В същото време Орбан отправи остра критика към европейските институции и водещи държави в ЕС. По думите му сигналите от Брюксел сочат не към деескалация, а към продължаване и дори разширяване на конфронтацията.

          „За съжаление, знаците сочат в обратната посока. Европа иска да продължи конфликта и дори да го разшири.“

          Той подчерта, че тази политика не се изразява само във военната подкрепа на фронта, но и в икономическата война срещу Русия, включително идеите за конфискация на замразените руски суверенни активи в Европа. Според Орбан подобни действия допълнително затварят вратата за преговори и увеличават риска от дългосрочна нестабилност.

          Изявлението на унгарския премиер отново извади на преден план дълбоките разделения в Европейския съюз по темата за Украйна – между страните, които настояват за максимален натиск и тези, които виждат в дипломацията единствения устойчив път към мир.

          Мирът в Украйна е по-близо от всякога, но вместо да използва този шанс, Европа тласка конфликта към ново разширяване. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в публикация в социалните мрежи, която предизвика силен отзвук в европейските политически среди.

          - Реклама -

          Според Орбан в момента съществува реална възможност за прекратяване на войната, каквато не е имало от началото на руската инвазия. По думите му светът е достигнал критична точка, в която дипломацията може да надделее над оръжията.

          „Днес има реален шанс за мир. Светът е по-близо от всякога до прекратяване на конфликта в Украйна.“

          Унгарският премиер призова европейските държави да подкрепят усилията на Съединените щати за налагане на мирен план и за координиране на преговорите между страните в конфликта. Според него именно американските посредници в момента играят ключова роля за намиране на изход от войната.

          „Сега трябва да направим всичко възможно, за да подкрепим представителите на САЩ, които работят за мир и се опитват да координират позициите на участниците в конфликта.“

          В същото време Орбан отправи остра критика към европейските институции и водещи държави в ЕС. По думите му сигналите от Брюксел сочат не към деескалация, а към продължаване и дори разширяване на конфронтацията.

          „За съжаление, знаците сочат в обратната посока. Европа иска да продължи конфликта и дори да го разшири.“

          Той подчерта, че тази политика не се изразява само във военната подкрепа на фронта, но и в икономическата война срещу Русия, включително идеите за конфискация на замразените руски суверенни активи в Европа. Според Орбан подобни действия допълнително затварят вратата за преговори и увеличават риска от дългосрочна нестабилност.

          Изявлението на унгарския премиер отново извади на преден план дълбоките разделения в Европейския съюз по темата за Украйна – между страните, които настояват за максимален натиск и тези, които виждат в дипломацията единствения устойчив път към мир.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Ситуацията за руската армия бързо се влошава в западната част на Купянск

          Иван Христов -
          Ситуацията за руската армия продължава бързо да се влошава в западната част на град Купянск, Харковска област, пише руският военен блогер Юрий Подоляка в...
          Политика

          Калас с твърдо предупреждение: Ако Украйна падне, следва цяла Европа

          Пламена Ганева -
          До края на седмицата Европейският съюз трябва да вземе решение за бъдещото финансиране на Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика...
          Политика

          Берлин – новата сцена за мир: Зеленски и САЩ с втори ден преговори

          Пламена Ганева -
          Започна вторият ден от преговорите между президента на Украйна Володимир Зеленски и представители на Съединените щати в Берлин, съобщи високопоставен украински представител. Разговорите се провеждат...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions