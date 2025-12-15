Орбан предупреждава: Мирът е близо, но Европа рискува да подпали по-голяма война

Мирът в Украйна е по-близо от всякога, но вместо да използва този шанс, Европа тласка конфликта към ново разширяване. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в публикация в социалните мрежи, която предизвика силен отзвук в европейските политически среди.

- Реклама -

Според Орбан в момента съществува реална възможност за прекратяване на войната, каквато не е имало от началото на руската инвазия. По думите му светът е достигнал критична точка, в която дипломацията може да надделее над оръжията.

„Днес има реален шанс за мир. Светът е по-близо от всякога до прекратяване на конфликта в Украйна.“

Унгарският премиер призова европейските държави да подкрепят усилията на Съединените щати за налагане на мирен план и за координиране на преговорите между страните в конфликта. Според него именно американските посредници в момента играят ключова роля за намиране на изход от войната.

„Сега трябва да направим всичко възможно, за да подкрепим представителите на САЩ, които работят за мир и се опитват да координират позициите на участниците в конфликта.“

В същото време Орбан отправи остра критика към европейските институции и водещи държави в ЕС. По думите му сигналите от Брюксел сочат не към деескалация, а към продължаване и дори разширяване на конфронтацията.

„За съжаление, знаците сочат в обратната посока. Европа иска да продължи конфликта и дори да го разшири.“

Той подчерта, че тази политика не се изразява само във военната подкрепа на фронта, но и в икономическата война срещу Русия, включително идеите за конфискация на замразените руски суверенни активи в Европа. Според Орбан подобни действия допълнително затварят вратата за преговори и увеличават риска от дългосрочна нестабилност.

Изявлението на унгарския премиер отново извади на преден план дълбоките разделения в Европейския съюз по темата за Украйна – между страните, които настояват за максимален натиск и тези, които виждат в дипломацията единствения устойчив път към мир.