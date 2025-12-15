Папата след ужаса в Сидни: Стига антисемитска омраза и насилие

Папа Лъв XIV призова за незабавно прекратяване на антисемитското насилие, след като се помоли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди в Сидни, при която загинаха 15 души, предаде АФП.

По време на аудиенция във Ватикана Светият отец отправи силно послание срещу омразата и насилието, насочени към еврейската общност.

„Днес искам да поверя на Господ жертвите на вчерашното терористично клане в Сидни срещу еврейската общност. Достатъчно с тези форми на антисемитско насилие – трябва да изкореним омразата от сърцата си.“

Думите на папата идват на фона на нарастваща тревога за засилване на антисемитските прояви в различни части на света и след един от най-кървавите инциденти в Австралия през последните години.

Атаката на плажа Бонди предизвика шок и вълна от осъждания от страна на политически и религиозни лидери, които призоваха за единство, солидарност и решителни действия срещу екстремизма.

Посланието на папа Лъв XIV подчерта необходимостта от борба не само с проявите на насилие, но и с корените на омразата, като призова вярващите и международната общност да не допускат религиозното и етническото противопоставяне да се превръща в повод за терор.