      понеделник, 15.12.25
          Папата след ужаса в Сидни: Стига антисемитска омраза и насилие

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Папа Лъв XIV призова за незабавно прекратяване на антисемитското насилие, след като се помоли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди в Сидни, при която загинаха 15 души, предаде АФП.

          По време на аудиенция във Ватикана Светият отец отправи силно послание срещу омразата и насилието, насочени към еврейската общност.

          „Днес искам да поверя на Господ жертвите на вчерашното терористично клане в Сидни срещу еврейската общност. Достатъчно с тези форми на антисемитско насилие – трябва да изкореним омразата от сърцата си.“

          Думите на папата идват на фона на нарастваща тревога за засилване на антисемитските прояви в различни части на света и след един от най-кървавите инциденти в Австралия през последните години.

          Атаката на плажа Бонди предизвика шок и вълна от осъждания от страна на политически и религиозни лидери, които призоваха за единство, солидарност и решителни действия срещу екстремизма.

          Посланието на папа Лъв XIV подчерта необходимостта от борба не само с проявите на насилие, но и с корените на омразата, като призова вярващите и международната общност да не допускат религиозното и етническото противопоставяне да се превръща в повод за терор.

